"أهمية برايل في حياة المكفوفين" في مناقشات قصور الثقافة ببني سويف

شهدت مواقع فرع ثقافة بني سويف، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال اليومين الماضيين، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة.

ونظم بيت ثقافة الفشن لقاء بعنوان "طريقة برايل وتأثيرها فى حياة المكفوفين" تحدث خلال المحاضر عرفة رجب عن سبب تخصيص الجمعية العامة للأُمم المتحدة اليوم الرابع من يناير للاحتفال بلغة برايل، مشيرا إلى أن ذلك اليوم هو ذكرى مولد مخترعها.

وأضاف أن هذه الطريقة اخترعها لويس برايل بعد أن فقد بصره في الثالثة من عمره، وأصبحت منذ ذلك الحين وسيلة الاتصال بين المكفوفين.



وعن أهمية طريقة برايل أوضحت عزة حسن، أنها تساعد المكفوفين على القراءة والاطلاع من خلال 6 نقاط يتم تحسسها باللمس، مؤكدة في ختام حديثها ضرورة تعزيز الوعي بأهمية تلك اللغة كي لا تتعرض للاندثار.

من ناحية أخرى، نظم بيت ثقافة أهناسيا الخضراء لقاء بعنوان "الوحدة الوطنية"، أكد خلاله الشيخ رجب عبد النبي، دور الوحدة الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمجتمع، مشيرا إلى ضرورة تنشئة الأبناء منذ الصغر على حب الوطن والانتماء له، إلى جانب ورشة تصميم لوحات بمناسبة عيد الشرطة.