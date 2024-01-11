الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حرف

اليوم ده يومك يا طه.. 450 عنوانًا لـ«هيئة الكتاب» فى «معرض القاهرة»

طه حسين
طه حسين

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ٥٥، لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر انطلاقه فى ٢٤ يناير الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب العديد من الوزارات، والمؤسسات الأهلية. ويأتى المعرض هذا العام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، ويحل عليه اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن؛ ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشارونى شخصية معرض الطفل.

وتعمل هيئة الكتاب، فى الوقت الراهن، على الانتهاء من كل التجهيزات المتعلقة بالمعرض، حيث تشارك بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها، التى تبلغ ما يقرب من ٤٥٠ عنوانًا حديثًا أصدرتها عام ٢٠٢٣، إلى جانب مئات العناوين المختلفة فى كل مجالات المعرفة، أصدرتها خلال السنوات الماضية، ومن المقرر أن تقدم الهيئة خلال أيام المعرض برنامجًا ثقافيًا؛ يؤكد على ريادة مصر الثقافية والحضارية، ويتماشى مع شعار الدورة الجديدة «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة». 

كما أنها تشارك ببرنامج ثقافى وفنى كبير، يضم مجموعة من مبدعى العالم، لتناول العديد من القضايا الثقافية والأدبية المطروحة فى الساحة الثقافية العالمية حاليًا، فضلًا عن مجموعة من القضايا الأخرى التى تهم الرأى العام العالمى، إلى جانب مناقشة العديد من الإصدارات الجديدة للمبدعين من مصر وخارجها، فى كل المجالات المختلفة.

كما تقدم الهيئة خلال المعرض إصدارات مشروعها الجديد «استعادة طه حسين»، الذى يقدَّم إلى القارئ العربى، من خلال منهجية جديدة تنظر إلى طه حسين، باعتباره مفكرًا وأستاذًا صاحب مدرسة فكرية وإبداعية، ومعرِّبًا وواضعًا المناهج التعليمية والتربوية، فضلًا عن إصدارات سلسلة «أدباء القرن العشرين» التى عاودت الصدور، فتم إصدار «٥» عناوين أخرى من مؤلفات عميد الأدب العربى فيها، وهى: «الحب الضائع، وأديب، وجنة الشوك، والمعذبون فى الأرض، ودعاء الكروان».

 

معرض الكتاب 2024 دورة معرض الكتاب 2024 تذاكر معرض الكتاب 2024 مشاركون في معرض الكتاب 2024 موعد معرض الكتاب 2024

مواد متعلقة

احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.. فعاليات متنوعة فى الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

"مشروعية حرب أكتوبر" على مائدة النقاش ببورسعيد في عيدها القومي

هيئة الكتاب في 2023.. تنظيم 35 معرضًا للكتاب في مصر والعالم

منها مشروع مقبرة الخالدين.. حصاد الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى 2023

منها 483 عرضًا مسرحيًا.. حصاد صندوق التنمية الثقافية فى 2023

14 ألف فعالية في المحافظات.. حصاد الهيئة العامة لقصور الثقافة في 2023

مساعد وزيرة الثقافة يُشارك في احتفالية المجلس القومي لذوي الإعاقة لإطلاق مبادرة "كن منتجًا"

الكيلاني: تحية واجبة لكتيبة "الثقافة الجديدة" عبر تاريخها

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

دار الإفتاء: السبت القادم غرة شهر رجب لعام 1445 هجريًا

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

سقطت من الطابق الثالث.. وفاة طالبة جامعية فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟