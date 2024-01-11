اليوم ده يومك يا طه.. 450 عنوانًا لـ«هيئة الكتاب» فى «معرض القاهرة»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ٥٥، لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر انطلاقه فى ٢٤ يناير الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب العديد من الوزارات، والمؤسسات الأهلية. ويأتى المعرض هذا العام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، ويحل عليه اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن؛ ليكون شخصية المعرض، واسم الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشارونى شخصية معرض الطفل.

وتعمل هيئة الكتاب، فى الوقت الراهن، على الانتهاء من كل التجهيزات المتعلقة بالمعرض، حيث تشارك بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها، التى تبلغ ما يقرب من ٤٥٠ عنوانًا حديثًا أصدرتها عام ٢٠٢٣، إلى جانب مئات العناوين المختلفة فى كل مجالات المعرفة، أصدرتها خلال السنوات الماضية، ومن المقرر أن تقدم الهيئة خلال أيام المعرض برنامجًا ثقافيًا؛ يؤكد على ريادة مصر الثقافية والحضارية، ويتماشى مع شعار الدورة الجديدة «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

كما أنها تشارك ببرنامج ثقافى وفنى كبير، يضم مجموعة من مبدعى العالم، لتناول العديد من القضايا الثقافية والأدبية المطروحة فى الساحة الثقافية العالمية حاليًا، فضلًا عن مجموعة من القضايا الأخرى التى تهم الرأى العام العالمى، إلى جانب مناقشة العديد من الإصدارات الجديدة للمبدعين من مصر وخارجها، فى كل المجالات المختلفة.

كما تقدم الهيئة خلال المعرض إصدارات مشروعها الجديد «استعادة طه حسين»، الذى يقدَّم إلى القارئ العربى، من خلال منهجية جديدة تنظر إلى طه حسين، باعتباره مفكرًا وأستاذًا صاحب مدرسة فكرية وإبداعية، ومعرِّبًا وواضعًا المناهج التعليمية والتربوية، فضلًا عن إصدارات سلسلة «أدباء القرن العشرين» التى عاودت الصدور، فتم إصدار «٥» عناوين أخرى من مؤلفات عميد الأدب العربى فيها، وهى: «الحب الضائع، وأديب، وجنة الشوك، والمعذبون فى الأرض، ودعاء الكروان».