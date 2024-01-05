الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.. فعاليات متنوعة في الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءًا من اليوم الجمعة 5 يناير وحتى الخميس المقبل 11 يناير الجاري، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال برنامج خاص أعدته قصور الثقافة، حيث يشهد مسرح السامر بالعجوزة احتفالية يوم الأحد المقبل 7 يناير بمشاركة فرقتي كورال "أغابي"، و"أوبرا عربي"، وتشهد جمعية المحافظة على التراث بالقاهرة، الاثنين المقبل 8 يناير لقاء ثقافيا بعنوان "ميلاد السيد المسيح.. رسالة سلام للعالم" بحضور القمص يسطس فانوس - كاهن كنيسة العذراء والباحث في الدراسات القبطية. 

هذا بالإضافة إلى الورش والعروض الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات، والمقامة إلى جانب المعرض الفني "رحلة العائلة المقدسة 2024" الذي افتتح فعالياته رئيس هيئة قصور الثقافة بمركز الهناجر أمس، ويستمر إلى 9 يناير ويشارك به نخبة من الفنانين التشكيليين المهتمين بالفن القبطي.

وضمن الفعاليات الأدبية تنظم قصور الثقافة باقة متميزة من اللقاءات طوال الأسبوع لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية سواء للموهوبين أو لكبار الشعراء والأدباء، من أبرزها الاحتفاء بمسيرة الناقد الكبير د. يوسف نوفل ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" بقصر ثقافة بورسعيد، يوم الاثنين 8 يناير، كما تكرم الهيئة اسم الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر في برنامج "عطر الأحباب" مساء الخميس المقبل 11 يناير بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية.

 7 أفلام سينمائية جديدة

وضمن نشاط السينما تقدم هيئة قصور الثقافة 7 أفلام سينمائية جديدة من المعروضة حاليا بدور العرض السينمائي، بأسعار مخفضة للجمهور، وذلك طوال الشهر الحالي من خلال 17 دار عرض بقصور الثقافة بالمحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب"، ويعرض قصر السينما بجاردن سيتي 12 فيلما بالمجان لرواد وجمهور القصر يعقبها ندوات لخبة من النقاد والمتخصصين.

وفي المحافظات تواصل هيئة قصور الثقافة تقديم فعالياتها المكثفة، بمناسبة الاحتفال بكل من ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية، وكذلك اليوم العالمي للغة برايل لتعزيز الوعي بأهمية تلك اللغة للمكفوفين، في خطوة تهدف إلى تشجيعهم على القراءة والانخراط في المجتمع.

كما يستمر برنامج القوافل الثقافية للهيئة بعدة محافظات ومنها محافظة البحيرة بقرية الشهداء بوادي النطرون، ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تنفذ بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية منها تعليم الرسم بتقنية السلويت، الخط العربي، فن النول، بالاضافة الى ورش عمل تشكيلات بعجينة السيراميك والطين الأسواني.

كما تضم الأجندة عددًا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة التنمر والتطرف الفكري، فن ثقافة الحوار والتعامل مع الآخر، الصحة النفسية، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة
الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية والفنية وزارة الثقافة الميلاد المجيد

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