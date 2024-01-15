الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قيمتها 5 جنيهات.. خطوات حجز تذكرة دخول معرض القاهرة للكتاب 2024

بوستر معرض القاهرة
بوستر معرض القاهرة للكتاب 2024

تنطلق في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير، فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب،  وذلك في رحاب مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة … نصون الكلمة”.

سعر تذكرة دخول معرض القاهرة للكتاب 2024

وكان الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس الأحد بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، عن تفعيل حزمة الدعم اللوجيستي من غرفة عمليات دائمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخدمة الدعم الفني، وخدمة عملاء Online على المنصة وكذلك تطبيق واتساب، وتخصيص المسار الخاص والسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات.

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خطوات حجز تذكرة دخول معرض القاهرة للكتاب 2024

كما أكد علي أن سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب “5”جنيهات فقط لا غير، ويمكن لزوار المعرض حجز تذاكرهم أونلاين، وذلك من خلال وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع من هنا.

 أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة؛ حيث يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

وكعادة التسهيل علي زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، ككل عام، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، “11” خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار.

كما يتضمن المعرض مجموعة من الخدمات يقدمها لزائريه منها: خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، استراحات للجمهور، أماكن للخدمات.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

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