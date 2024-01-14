أبرزها مؤتمر لإعلان تفاصيل معرض القاهرة للكتاب.. أجندة الدستور الثقافية الأحد 14/1/2024

مؤتمر وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، واحد من فعاليات أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الأحد 14 يناير 2024، والمليئة بالعديد من الفعاليات والأنشطة، نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم الأحد

ففي الثانية عشرة ظهرا، يحتضن المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني، لإعلان التفاصيل الكاملة للدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور سفيرة النرويج في القاهرة، رئيسى اتحادي الناشرين العرب والمصريين، وأحمد بهي الدين رئىس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يفتتح في السابعة مساء بجاليري بيكاسو بالزمالك، المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي الكبير سمير فؤاد، “مدينة الدواجن”، ويستمر المعرض حتي 4 فبراير 2024.

كما يفتتح في نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي الشاب هشام رحمة، ويستمر المعرض حتي 2 فبراير 2024.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يستهل بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أنشطته في السادسة مساء، وأمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وتقام أمسية اليوم تحت عنوان “واقع اللغة العربية ومستقبلها”.

يشارك في الأمسية كل من: دكتور عبدالحكيم راضي الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، دكتور أبواليزيد الشرقاوي الأستاذ بكلية دار العلوم، دكتورة هدى عطية الأستاذة بكلية الآداب جامعة عين شمس، دكتور أحمد تمام الأستاذ بكلية الآداب جامعة بني سويف، ودكتور عايدي علي جمعة الأستاذ بجامعة msa، وتدير المناقشة الكاتبة سمية عبدالمنعم.

وفي السابعة مساء، يتجدد لقاء جمهور مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مع حفل فرقة النيل للآلات الشعبية، وشعبة الإنشاد الدينى، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

أساطير

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يفتتح ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، معرض استعادي بعنوان “أساطير” للفنان الفطري الراحل حسن الشرق. ويستمر المعرض حتى 18 يناير الجاري.

ويضم معرض “أساطير” 25 لوحة فنية ترصد رحلة الفنان حسن الشرق الإبداعية، ويعقبها ندوة بعنوان "الفن الفطري.. قراءة في تجربة حسن الشرق" ويشارك فيها دكتور محمد عرابي، عميد كلية الفنون الجميلة في الجامعة المصرية الروسية، والفنان مهاب عبد الغفار، ويديرها الفنان طارق مأمون، كما يعرض فيلم تسجيلي بعنوان "الرحلة" عن الفنان الراحل حسن الشرق.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعقد بنادي أدب آفاق اشتراكية في السادسة مساء، أمسية لمناقشة ديوانين للشاعر مدحت منير، وهما: “مبروك خسرت الانتظار”، وديوان “كأني الساكن الأصلي”، ويناقش الديوانين، النقاد دكتور صلاح السروي، وذلك بمقر نادي آفاق، الكائن بشارع البطل أحمد عبد العزيز من محطة مترو محمد نجيب.

وفي الخامسة مساء، يعقد بالمعهد الفرنسي، لقاء مع البعثة الفرنسية للحفائر بمقبرة پـادي آمون أوپت ــ المقبرة الطيبية 33.. دراسة النصوص والحفائر والترميم"، ورئيسة البعثة سيلڤيا اينودي، يعقد اللقاء بالفرنسية مصحوبا بترجمة فورية للعربية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يفتتح بجاليري مشربية للفن المعاصر، بمقره الكائن بشارع محمود بسيوني، فعاليات معرض الفنانة صباح نعيم. والذي يقام بعنوان “نسجيات من خيوط وكلمات”، ويستمر المعرض حتي 21 فبراير 2024.

وفي الرابعة عصرا، تستضيفة مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، لقاء جديد من لقاءات صالون أنا من البلد دي، ويحمل لقاء اليوم عنوان “الغذاء وصحة الإنسان.. غذاؤنا دواؤنا”، يتحدث في اللقاء دكتور مجدي نزيه، الأستاذ بالمعهد القومي للتغذية.

وفي الخامسة والنصف مساء، تحتضن قاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، أمسية شعرية بعنوان “فلسطين في عيون الشعراء العرب”، ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: ابتسام أبو سعدة، وجبر بعدانى، وجمال الكنانى، وعباس شكر، وعبد القادر الحصنى، عذاب الركابى، عماد نصار، فتيحة عبد الرحمن، ومحمود مفلح، ناهدة شبيب، نداء عادل. ويدير الأمسية الشاعر أحمد عنتر مصطفي.

وفي السابعة مساء وضمن أجندة الدستور الثقافية، تعقد عبر تطبيق زووم، محاضرة بعنوان “ذكريات الأماكن،، البحث عن الذات”. والتي تحاضر فيها دكتورة هبة صفي الدين، أستاذ العمارة والتصميم ومدير بيت المعمار المصري.

وفي الثامنة مساء، تحتضن خشبة معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس، الحفل السنوى الذى يقيمه مركز "الحفنى" لذوى القدرات الخاصة، بمشاركة الفنانة صفاء أبو السعود والفنانة نادية مصطفى، بمجموعة من الفقرات الغنائية.

كما يشارك أبناء الحفنى فرحتهم فى حفلهم السنوى، الفنانة عزة لبيب والفنان إسماعيل فرغلى، حيث يقدمان برنامج الحفل الذى يتضمن باقة متنوعة من الفقرات الغنائية والاستعراضات التى يؤديها مجموعة من أبناء الحفنى الموهوبين، تصميم الاستعراضات للفنان حسين سامى، تدريب الاستعراضات للفنانان إبراهيم عثمان وكريم شريف، تدريب كورال للفنانة بسمة بيومي فؤاد.