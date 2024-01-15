إصدارات دار النسيم فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

تشارك دار النسيم للنشر والتوزيع، في فعاليات الدورة 55 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بالعديد من الإصدارات الجديدة، والتي تتنوع ما بين القصة القصيرة والرواية والشعر، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

إصدارات دار النسيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ومن بين إصدارات دار النسيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، المجموعة القصصية الجماعية “أطياف المعطف الأبيض”، شارك في قصص المجموعة الكتاب الفائزون بمسابقة القصة والتي نظمتها النقابة العامة لأطباء مصر 2023.

وفي تقديمه للمجموعة، يقول الكاتب محمد إبراهيم طه: مبهج أن تقرأ في مسابقة واحدة 59 قصة قصيرة لشباب لم يصدر لأحدهم بعد مجموعة قصصية، وأن يستقر رأي لجنة التحكيم الثلاثية علي تحديد قائمة طويلة من عشرة نصوص، كاشفة عن كتاب واعدين، وسرد قصص يؤكد علي مهارات عالية في اللغة والكتاب، ويعد بمستوي أكثر تطورا في حال الاهتمام بقراءة نماذج من القصة القصيرة في مراحلها المتطورة، والانتباه لملامح السرد في هذه المراحل.

كما تشارك دار النسيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بكتاب “أفق الخروج”.. رؤية الحركة المدنية الديمقراطية للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والكتاب من تحرير وإعداد كل من: دكتور محمد عبد الغني، دكتور محمد حسن خليل، والنائب محمود سامي الإمام.

وفي كلمة الغلاف الخلفية نقرأ: انخرطت الحركة المدنية في عملية ديمقراطية لبلورة رؤية أحزابها الاثنى عشر، بكل اتجاهاتها الليبرالية والناصرية والاشتراكية، من خلال عشرات الندوات والمؤتمرات ولجان الصياغة التي شارك فيها كل مفكري وسياسي أحزابها.

وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، تشارك النسيم أيضا، برواية للكاتبة الجزائرية وهيبة سقاي “الاستدعاء”.. من سيرة الانتظار والألم.

و"وهيبة سقاي"، كان قد صدر لها من قبل عن دار النسيم أيضا رواية بعنوان “الفجر جرح أسود”. وهي من مواليد مدينة قسنطينة بالجزائر، وعضو اتحاد الكتاب بالجزائر، سبق وصدر لــ “سقاي” عن دار النسيم أيضا، مجموعتان قصصيتان، الأولى بعنوان "حلم حياتي"، أما المجموعة القصصية الثانية فصدرت تحت عنوان “دموع أغرقت البحر” في العام 2018.

كما تشارك دار النسيم في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بمجموعة من إصدارات النشر المشترك بينها وبين مؤسسة بيت الحكمة، وهي: "تحولات الثقافة في مصر" تأليف الكاتب الروائي صبحي موسي، والذي سبق وصدر له العديد من الأعمال السردية والتي توزعت بين الرواية والقصة القصيرة، نذكر من بينها: “الموريسكي الأخير”، “نقطة نظام”، “أساطير رجل الثلاثاء”، “صلاة خاصة”، “في وداع المحبة”، “كتاب لهذا الرجل”، “حمامة بيضاء”، بالإضافة إلي كتاب “ثقافة الميكروباص” وغيرها.

كتاب "حكايات من التاريخ.. مكائد الأمراء ونهايات السلاطين"، تأليف الشاعر سعد عبد الرحمن، وكتاب "وجع البعاد والبلاد.. مشوار الحياة والفن والسياسة" من تأليف دكتورة كريمة الحفناوي.

فضلا عن الأعمال الأدبية الأخري مثل: "برزخ".. الطريق إلي عتبات اليقين. رواية للكاتب السيد فهيم ــ رواية “ساقية القاضي”.. عن العطار واليهودي وخمارة مظراب، من تأليف الكاتب الروائي دكتور رأفت الخولي. رواية “ذاكرة المدينية”، للكاتب السوداني الوليد محجوب.

وفي المسرح، مسرحيتان للكاتب عبد الغني داود بعنوان: “غريب بلاد المغارب”، و"ديوان الأيتام" ــ الجزء الخامس من أنطولوجيا قصيدة النثر المصرية، والصادر تحت عنوان “ينابيع تصنع نهرا”. كتاب “الاقتصاد السياسي في السودان”. من تأليف الباحث دكتور محمد محمود الطيب ــ كتاب “حبات الماس” حكايات عن النيل الأزرق.. والوطن.. والناس، للكاتب السوداني أيضا ياسر مبيوع. وللشاعر سعد عبد الرحمن كتاب بعنوان “حكايات من التاريخ”.. مكائد الأمراء ونهايات السلاطين. وغيرها العديد.

وتنعقد الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة … نصون الكلمة”، في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد اختارت عالم الآثار دكتور سليم حسن، صاحب موسوعة “مصر القديمة”، ليكون شخصية الدورة الخامسة والخمسين للمعرض.

كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.