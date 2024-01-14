وزير الثقافة الجزائرى الأسبق يشارك بمعرض القاهرة للكتاب بـ"رقصة أوديسا"

يشارك وزير الثقافة الجزائري الأسبق، عز الدين ميهوبي، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بالطبعة المصرية من روايته “رقصة أوديسا”، والصادرة قبل أيام عن دار العين للنشر.

مكابدات أيوب الروسي

وكانت رواية وزير الثقافة الجزائري الأسبق، عز الدين ميهوبي، “رقصة أوديسا.. مكابدات أيوب الروسي”، قد صدرت في طبعتها الأولي في الجزائر، عن منشورات الوطن، خلال شهر فبراير 2023، وطرحت دار العين للنشر طبعة مصرية قبل أيام من الرواية التي أول رواية عربية استوحي “ميهوبي”، أحداثها من الحرب الروسية الأوكرانية، وتتناول الرواية قصة حب بين شاب جزائري، وعازفة كمان أوكرانية.

وبحسب الكاتب عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري الأسبق، تدور أحداث رواية “رقصة أوديسا.. مكابدات أيوب الروسي”، حول سيرة “أيوب” الجزائري الذي درس فن الرقص الكلاسيكي في مسرح البولشوي بموسكو في الثمانينيات، وتزوج من “كلاريسا” وهي عازفة كمان أوكرانية.

وتفاعلت حياتهما مع الأحداث التي عاشتها روسيا مع البريسترويكا وانفجار تشيرنوبيل وسقوط جدار برلين وأحداث أكتوبر 1988 والتحولات الدامية في الجزائر مطلع الثمانينيات.. لكن متاعب أيوب وكلاريسا وابنتهما “شريفة”، استمرت مع الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث وجدت كلاريسا نفسها محاصرة في آزوسفتال بينما يحاول أيوب عبر محاولته عبور البحر مع الحراقة لتخليص زوجته وابنته، لكنه يواجه غضب الأمواج وكأنه عوليس.

عز الدين ميهوبي

وكانت دار العين للنشر، قد طرحت العام السابق 2023، النسخة المصرية أيضا من رواية الكاتب عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري الأسبق، “سيرة الأفعي”.

ومما جاء في رواية “رقصة أوديسا”، لــ عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة الجزائري الأسبق، نقرأ: بعد أيام قليلة تشكلت لدي صورة سريالية عن مدينة موسكو، وكأنها رجل بدين، عندما يمشي تزعجه نظرات الناس، كونه يرتدي معطفا من بقايا معركة ستالينجراد، وينتعل حذاء خشنا من جلد دب قطبي، ويضع قبعة من قماش القوقاز، ويسعل كمعتقل قضي عشرين عاما في زنزانة بئيسة بسيبيريا.

وهكذا رأيت هذه المدينة التي لم تكن منشرحة كروما أو مدريد أو تونس. قال لي طلحة وهو طالب يمني، من عدن، متقد الذكاء، تعرفت عليه في معهد تعلم اللغات الروسية وتاريخ ومعالم الاتحاد السوفياتي: "إنهم يتخلصون من إرث عجائز الكريملين، ولا أعتقد أن الأمر سيعمر كثيرا.

يشار إلى أن “عز الدين ميهوبي”، كاتب جزائري، روائي وشاعر ومسرحي، أصدر عددا من المجاميع الشعرية والروايات، وقدم للمسرح كثيرا من النصوص. ترجمت أعماله إلي عديد اللغات. ومن أهم مؤلفاته: “في البدء كانت أوراس” ديوان شعري ــ “التوابيت” سيرة روائية ــ “لا إكراه في الحرية” مقالات ــ بالإضافة إلي روايات “اعترافات أسكرام” ــ “إرهابيس” ــ “سيرة الأفعي”.

ونال عز الدين ميهوبي عددا من الجوائز والتكريمات الوطنية والدولية، منها شخصية العام الثقافية بإمارة الشارقة 2018. تقلد مناصب رسمية وحكومية من بينها: وزير الثقافة، عضو البرلمان الجزائري، كما ترأس اتحاد الكتاب الجزائريين، والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.