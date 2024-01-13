الكاتب ولاء كمال لـ "الدستور": "كوش كو" باغتتنى فى حلم

يشارك الكاتب الروائي ولاء كمال، في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 24 حتي 6 فبراير 2024، بأحدث إبداعاته السردية، رواية "كوش كو".

الكاتب ولاء كمال لـ "الدستور": "كوش كو" باغتتني في حلمٍ

وكشف ولاء كمال، لـ"الدستور" في تصريحات خاصة، كواليس كتابته للرواية والتي تصدر بالتزامن مع معرض الكتاب، عن الدار المصرية اللبنانية.

واستهل ولاء كمال حديثه مشيرًا إلى أن روايته "كوش كو"، تغطي فترة تاريخية ممتدة خلال ستين عامًا، من أجمل وأغنى فترات تاريخ مصر والعالم- تحديدًا منذ العام 1901، أي مطلع القرن العشرين، والغلاف من تصميم صديقي العزيز الفنان آدم عبد الغفار.

وعن كواليس كتابته لرواية "كوش كو"، تابع الكاتب الروائي ولاء كمال: في روايتي الأحدث "كوش كو" أتاني "كوش" بغتةً في حلمٍ بلحظةٍ ما بين النوم والاستيقاظ، كنا في وقت الجائحة ولم أكن قد غادرت المنزل لأيام.

كنت في تلك الفترة قد أنهيت لتوي كتابة رواية "القداس الأخير"، وأمر بمرحلة التخلص من الحالة الشعورية شديدة التعقيد لراوي الرواية وزوجته السابقة، كان قد مر عام كامل وأنا أعيش علاقتهما شديدة التشابك، وفجأة وبلا أي مقدمات ظهر لي ذلك النوبي الجميل، رأيته في عالمٍ تاريخي بعيد أوائل القرن العشرين، يروح ويجيء ويفكر ويحلم ويندهش.

يشار إلى أن ولاء كمال، كاتب روائي ومترجم، صدر له روايات: "سكون" عن دار عام 2017 ــ "القداس الأخير" عن الدار المصرية اللبنانية 2020 ــ رواية "سيد والعصابة" عن المصرية اللبنانية أيضًا عام 2022.

كما صدر لـ ولاء كمال، كتابه عن مسيرة فريق كاريوكي الموسيقي عن الدار المصرية اللبنانية عام "أيامي مع كاريوكي"، وعن نفس الدار صدرت له ترجمته لكتاب "راهن على نفسك".

يذكر أن الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد اختارت عالم الآثار دكتور سليم حسن، صاحب موسوعة "مصر القديمة"، ليكون شخصية الدورة الخامسة والخمسين للمعرض.

كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.