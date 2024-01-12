"فاطمة وما جنت".. جديد الكاتب أحمد صبرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك الكاتب الروائي أحمد صبرة، في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بأحدث إبداعاته السردية والصادرة أول أمس عن دار العين للنشر بعنوان “فاطمة وما جنت”.

حكاية "فاطمة وما جنت" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتعد رواية “فاطمة وما جنت”، ثالث أعمال الأكاديمي الناقد أحمد صبرة، السردية، فقد سبق وصدر له عن نفس الدار ــ العين للنشر ــ في العام 2014 روايته الأولي المعنونة بـ “المغامر” عن حياة محمد علي باشا. وفي العام 2021 طرحت العين للنشر أيضا، ثاني أعمال أحمد صبرة الروائية، تحت عنوان “زهران الذي هوي”.

وفضلا عن رواياته الثلاث وأحدثها “فاطمة وما جنت”، صدر للكاتب أحمد صبرة، مؤلفات ودراسات نقدية، من بينها: الكون الاستعاري العجيب.. مقاربة في استعارات أبي تمام ــ كتاب المجاز في الدراسات الغربية ــ النقد النسوي وبناء المفاهيم المضادة ــ متعة السرد ــ وترجمة بعنوان “اللسانيات والرواية” لروجر فاولر.

أحمد صبرة: أطرح في هذه الرواية مشكلة الشر في العالم

وعن روايته “فاطمة وما جنت”، يقول الكاتب أحمد صبرة: أطرح في هذه الرواية مشكلة الشر في العالم؛ من أين يأتي؟ وما دور الشيطان؟ ومن أجل ذلك فقد جعلت الشيطان أحد من يقومون بالسرد في الرواية، وتساءلت عن الفرق بين الشر الأخلاقي والشر الطبيعي، ثم وضعت أبطال الرواية في مواجهة شر من نوع خاص، واخترت أن يكون الجوع هو هذا الشر؛ ماذا يفعل بالإنسان؟ وما الذي يدور في ذهنه في هذه الأثناء.

وأضاف، ولم تكن إلا الشدة المستنصرية هي المواجهة الخاصة بين الإنسان والجوع. لم تعنني كثيرا تفاصيل هذه الشدة، فالمكتوب عنها أكثر مما يمكن إحصاؤه، ولم تعنني الدولة الفاطمية في ذاتها. كل هذا خلفية لأحداث أكثر أهمية كما أراها. لا سياسة في هذه الرواية كما في روايتي الأخريين "المغامر" و"زهران الذي هوى"، إنما عالم تخيلي آخر، أرجو أن يكون ممتعا برغم كل الكآبة فيه.

من أجواء الرواية نقرأ

ومما جاء في رواية “فاطمة ما جنت” للكاتب أحمد صبرة نقرأ: "لم يتوقع أنه سينكشف يوما ما. ظن أنه يبالغ في حرصه، فلا يقترب من الصبية التي تعجبه إلا إذا رأي منها علامات علي قبول محتمل، نظرة عينيها، نبرة صوتها، رد فعلها علي لمسة منه عفوية، عفوية لها، لكنها ليست عفوية منه. بتكرار ما يلاحظ منها، وما يفعل معها يتصيد اللحظة المناسبة، ويتقدم خطوة تبدو أيضا عفوية، يتحسس جزءا من جسمها، أو يحضنها حضنا بريئا، أو هكذا تظن، وفي انتظار رد فعلها يقرر خطوته القادمة، كان يعرف أين يمضي بها، وكم يقضي معها، واذا يقول لها، وكيف يكافئها.

وتقام الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير 2024، تحت شعار “نصنع المعرفة … نصون الكلمة”.

وتحل دولة النرويج، ضيف شرف الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتحمل دورة هذا العام شخصية دكتور سليم حسن، بينما معرض الطفل فقد خصصت لها هذا العام شخصية كاتب الأطفال الراحل يعقوب الشاروني.