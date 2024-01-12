علي قطب لـ"الدستور": مشروع طه حسين لا توقفه مصدات زمنية أو مكانية

يشارك الكاتب الروائى الشاب علي قطب، في فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي ينطلق في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير 2024، بعملين جديدين، وهما كتابه الصادر عن بيت الحكمة بعنوان مقدمات طه حسين، والمجموعة القصصية “ملخص ما سبق”.

مشروع طه حسين لا توقفه مصدات زمنية أو مكانية

وكشف علي قطب في تصريحات خاصة لــ “ الدستور”، عن ملامح كتاب، مقدمات طه حسين، مشيرا إلي أن هذه المقدمات تتجاوز سبعين مقدمة لكتب من تأليف زملاء لطه حسين وتلامذته وأعمال علمية كانت رسائل في الجامعة المصرية لطلاب العميد وطالباته، ومقدمات لكتب شارك في تحقيقها ومراجعتها والإشراف عليها، ومقدمات لكتب مترجمة لأدباء فرنسيين وألمان وروس، ومقدمات تدعم قضية النسوية، وتعد تلك المقدمات مؤشرا لحركة الفكر العربي وتطوره ويقوم طه حسين بدور المايسترو الذي يقود أوركسترا الفكر العربي.

وأوضح “قطب”: إن مشروع طه حسين لا توقفه مصدات زمنية أو مكانية أو أصوات تنال التطور الفكري اللازم لمسيرة الثقافة العربية مهما تعالت هذه الأصوات في أوقات الضعف والشتات، بل نستطيع القول أن ما نقدمه اليوم بجمع مقدماته يرتبط ارتباطا وثيقا بمشروعه، وهذا ما يجعل لهذا الكتاب مكانه في دائرة تحديث الوعي العربي من خلال استنهاض صوت قرن من الزمن يسري فيه صوت طه حسين عبر آلاف الأوراق التي تصدرها المطابع والملفات التي يحتضنها الفضاء الرقمي.

وتابع “قطب”: مقدمات طه حسين تتنوع في اختياراتها الفكرية والجمالية متشابكة مع فروع معرفية متعددة لها صلة وثيقة بالجامعة التي كان صوتها الفذ والأب الروحي لكل المتخرجين فيها، ولا أقصد هنا جامعة القاهرة فقط ــ فؤاد الأول سابقاــ إنما الجامعة بمفهومها الشامل التي تضم البرامج الأكاديمية في العالم العربي كله، ويعود الفضل لطه حسين في وضع الجامعة داخل السياق الثقافي العام دون عزلة أو تحديد لإعداد مهني فقط، إنما هي جامعة بمعنى الإحاطة بالمعارف والفنون والآداب بالتنظير والتطبيق والحوار البيني، وربما هذا ما جعل الجامعة تقدم للحياة الثقافية الأدباء والمفكرين والتشكيلين من المهندسين والأطباء وعلماء الجينات، وهذا يؤكد الدور الفعال الذي اختاره لها طه حسين منذ البداية إلى الآن والمستقبل.

ملخص ما سبق

كما يشارك علي قطب، في فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعته القصصية الأحدث، والصادرة عن دار العين للنشر، “ملخص ما سبق”، والتي كانت الدار قد طرحتها ألكترونيا عبر منصة أبجد، وصدرت قبل أيام في نسختها الورقية.

وفي مجموعته القصصية الجديدة، “ملخص ما سبق”، يصحبنا علي قطب، في إطار تشويقي لتتبع مصائر شخصيات محفورة في عمق ذاكرتنا، تخيلنا أنها أنهت رحلتها في عالم آخر. يستحضرها ــ قطب ــ لينسج لنا قصصا درامية، ويضع أبطاله في زمن جديد ليقلب حياتهم رأسا على عقب.

وتنعقد الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر الدولي للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار “نصنع المعرفة … نصون الكلمة”.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد اختارت عالم الآثار دكتور سليم حسن، صاحب موسوعة “مصر القديمة”، ليكون شخصية الدورة الخامسة والخمسين للمعرض.

كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.