الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط: تطوير منظومة التعليم الفنى فى مقدمة أولويات الدولة

وزيرة التخطيط في
وزيرة التخطيط في مؤتمر مهني 2030

شارکت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في افتتاح المؤتمر الأول للتدريب المهني، والذي تعقده وزارة العمل تحت شعار "مهني 2030"، برعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك بحضور وزير العمل حسن شحاتة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية.

مؤتمر التدريب المهني


وأوضحت "السعيد" أن المؤتمر يتيح المجال للحوار البناء بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني في مصر، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بناء شراكات فاعلة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني بين الهيئات التدريبية المختلفة المعنية، وبما ينعكس إيجابًا على مستقبل العمل في مصر.

وأشادت بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع "مهني 2030"، والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفه أن المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

وأشارت إلى أن 50% من السكان داخل مصر من الشباب، وهو ما يعد ميزة ديموجغرافية يمكن استغلالها وتوظيفها بشكل جيد عن طريق تحسين مخرجات التعليم وتخصصات مختلفة تخدم سوق العمل بشكل أفضل، مضيفة أن الدولة اهتمت بإنشاء المدارس التكنولوجية، فضلًا عن استهداف تخريج متدربين من التعليم الفني بنسب أكبر ضمن خطة الدولة.

مشروع مهنى 2030 


كانت وزارة العمل قد أطلقت، اليوم، مشروع "مهنى 2030" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بمشاركة عدد من الوزراء ونواب فى مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.

يأتي مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها، بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين.

ويشهد المؤتمر استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها وأدواتها، وأهداف مشروع "مهني 2030"، والمزمع تنفيذه بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة "طفرة" للتنمية ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع".

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مشروع مهني 2030 مهني 2030 وزارة العمل

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