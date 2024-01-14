تدريب الإحصائيين الأفارقة على آلية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر

ينظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية البرنامج التدريبي، آلية رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر" خلال الفترة من 14-18 يناير 2024 لـ 20 مشاركا من 12 دولة إفريقية، يأتي ذلك في إطار تعاون دول الجنوب لتعزيز التنمية في أفريقيا.

بناء قدرات العاملين

يهدف البرنامج التدريبي إلى بناء قدرات العاملين في الأجهزة الإحصائية الإفريقية على منهجية قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وأفضل الممارسات الحالية بشأن إعداد التقارير وتحديث المؤشرات بصورة دورية. وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار أسبوع بواقع 20 ساعة تدريبية، وسيتم تدريب المشاركين على كيفية حساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكيفية اعداد التقارير الدورية للرصد والمتابعة.

البرنامج التدريبي

يتضمن البرنامج التدريبي التدريب على طرق حساب مؤشرات التنمية المستدامة استنادًا إلى المنهجيات الدولية، كذلك يتضمن التدريب طرق اعداد ونشر التقارير الإحصائية المتعلقة برصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذلك آلية نشر البيانات على المنصات الدولية والمحلية.

يقوم بالتدريب متخصصون من الجهاز في مجال رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وسيتم تنفيذ البرنامج التدريبي من خلال الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي.

والدول المشاركة هي ، “ الجابون - كوت ديفوار - الكاميرون - مدغشقر - توجو - بوركينا فاسو - تشاد - جنوب السودان - غينيا - سيراليون - ناميبيا - جزر القمر”.

ويتيح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سلسلة من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة لرفع قدرات العاملين بمختلف الجهات داخل مصر وخارجها بما يسهم فى رفع مستوي الوعي الإحصائي ويزيد قدرات الإحصائين على جمع البيانات وتحليلها وصولًا إلى أرقام ومؤشرات دقيقة، تعبر بصدق عن واقع المجتمع وتساعد متخذ القرار على رسم صورة دقيقة.