الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تُطالب بتطوير العمل في "مصر لإدارة الأصول العقارية"

اجتماع وزيرة التخطيط
اجتماع وزيرة التخطيط

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعا مع مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس  التنفيذي  لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، بحضور المستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني للوزيرة.

إدارة الأصول العقارية


وأكدت د. هالة السعيد، على ضرورة تطوير العمل بالشركة وتعظيم استغلال الأصول العقارية وتعظيم العوائد منها وميكنة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية للشركة بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.


كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة التنسيق بين مشروعات الصندوق السيادي وخطط الشركة لتحقيق التكامل والاستفادة من إمكانيات الصندوق السيادي، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير منطقة وسط البلد، وضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لتحقيق أعلى استفادة من الأصول العقارية المملوكة للشركة.

وقالت إن الصندوق السيادي يسعى لتطوير كافة  الشركات التابعه لمصر القابضة للتأمين؛ باعتبارها صرح اقتصادي كبير يضم خبرات وكفاءات متميزه وأصول استثماريه وفرص واعدة.


من جهتها؛ قدمت مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس  التنفيذي  لشركة مصر لإدارة الأصول العقاريةعرضا للمحفظة الاستثمارية للشركة وأهم الخطط التي يجري تنفيذها لتطوير أداء العاملين وتحقيق أعلى العوائد من الأصول التي يصل عددها إلى 8543 وحدة عقارية على مستوى محافظات الجمهورية.

كانت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي قد أشار إلى أن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن الصندوق هو ملك الشعب المصري ويخضع للرقابة من عدة جهات علي رأسها البرلمان، مشيرة إلى أن تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.
 

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد صندوق مصر السيادي الأصول العقارية شركة مصر

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