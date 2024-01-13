المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ينفذ برنامج "تأهيل القيادات النسائية" بمحافظة أسيوط بالتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية" كمنحة تدريبية مقدمة لصالح القيادات النسائية العاملات بمحافظة أسيوط، وذلك بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يمثل المستوى الاحترافي من شهادة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال International Business Driving License (IBDL) ويأتي في إطار استكمال جهود المعهد في تنفيذ البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية" على مستوى محافظات الجمهورية.



وأكدت شريف أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع القدرات والكفاءات وتنمية المهارات الإدارية والقيادية للسيدات المشاركات، وزيادة الوعي بدور المرأة في الحوكمة، والتنمية المستدامة، والابتكار في القطاعات الحكومية بهدف تمكين القيادات الواعدة وصقل خبراتهن في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي، موضحة أنه تم خلال البرنامج التركيز على عدد من الموضوعات الأساسية والإدارية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين القيادات المشاركة.

شارك في البرنامج التدريبي عدد من القيادات النسائية من مختلف الجهات والوزارات بمحافظة أسيوط تمثل إقليم وسط الصعيد الثقافي، وديوان عام محافظة أسيوط، وهيئة النيابة الإدارية، مصلحة الري، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة التموين.

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاقه مسابقة أوراق بحثية حول موضوع "الحوكمة والذكاء الأصطناعي"، خلال الفترة من 8 ينايرحتى 1 مارس 2023.

الذكاء الاصطناعى فى مصر

وأشارت د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أننا نشهد الآن ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) فهو ينمو بشكل هائل ويشهد تطبيقات جديدة ومتزايدة كل يوم فى جميع القطاعات وأصبح للاستخدام المتزايد للبيانات الضخمة الكثير من التأثيرات الايجابية والسلبية، لذا فإن وجود إطار تشريعي ومؤسسي وحوكمة هو الذي يضمن الاستخدام الجيد والأمثل للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في مصر، موضحة أن الفئة المستهدفة من مسابقة أوراق بحثية حول موضوع "الحوكمة والذكاء الاصطناعي" هي الباحثين المصريين والعرب من مختلف القطاعات والفئات العمرية، وتشمل جوائز المسابقة نشر البحث في المجلة الخاصة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إدارج الباحثين كمدربين معتمدين في الأنشطة التي يقوم بها المعهد، والمشاركة في الفعاليات والمبادرات والأنشطة التي يقوم بتنفيذها المعهد.