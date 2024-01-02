الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومي للحوكمة" يختتم برنامج "التوجيه للقيادات النسائية العاملات بالحكومة"

تأهيل القيادات النسائية
تأهيل القيادات النسائية

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID؛ المرحلتين الأولى والثانية من جلسات التوجيه لبرنامج "التوجيه للقيادات النسائية العاملات بالحكومة المصرية" (Mentorship Program) وذلك لعدد 21 سيدة من القيادات التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة.

التدريب وبناء قدرات القيادات النسائية

وأكدت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة اهتمام الدولة المصرية بالتدريب وبناء القدرات الموجهة للمرأة من خلال حزم من البرامج التدريبية المختلفة المتاحة للجنسين أو المخصصة للمرأة فقط.

 وأشارت إلى أن الدولة حققت عدد من الإنجازات في ملف تمكين المرأة، وسبل محاربة الفساد والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن مصر تؤمن بدعم المرأة وتمكينها الذي أصبح نهجا متأصلا في التوجه التنموي للدولة.

تنمية وتطوير القدرات البشرية

من جانبها أشارت د. رحاب فراج، مدير عام تنمية وتطوير القدرات البشرية بالمعهد إلى أن المحاور الفنية للمرحلة الثانية من البرنامج تضمنت التدريب على عدد من الموضوعات منها إدارة المشاعر والثبات الانفعالي، والتأثير والإقناع، وبناء علاقات عمل فعالة مع المرؤوسين والزملاء والمديرين وإدارة تلك العلاقات، بالإضافة إلى فهم مبادئ وأساسيات بناء الثقة بالنفس من الداخل للخارج، والتعرف على طرق عملية لبناء الثقة بالنفس، وفهم أصول وأسباب المشاعر ومدى تأثيرها على السلوك، فضلا عن تعلم كيفية بناء علاقات قوية مع الأخرين.

ومن ناحية أخرى، نفذ المرحلة الأولى من مبادرة "معًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تتم بالتعاون مع مشروع دعم الحوكمة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي  (GIZ)، والتي شملت 32 متدرب من الأشخاص ذوي الإعاقة من العاملين بالحكومة وخارجها، بهدف صياغة دليل لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية في مصر وجمع مقترحات تفعيل هذا الدمج، والاستفادة من خبرات وتجارب المشاركين من خلال هذه المبادرة.

القومي للحوكمة وزارة التخطيط الوكالة الأمريكية للتنمية القيادات النسائية القيادات التنفيذية

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