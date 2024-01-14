الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رغم تراجع قيمتها الإجمالية.. تحسن حركة الصادرات المصرية عبر 4 موانئ خلال 10 أشهر

حركة الصادرات المصرية
حركة الصادرات المصرية عبر الموانئ

حققت حركة الصادرات المصرية عبر 4 موانئ نموًا ملحوظًا خلال أول 10 أشهر من عام 2023، وهى: ميناء بورسعيد، ميناء العريش، ميناء سفاجا، وميناء دمياط، على الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للصادرات عبر المنافذ الحدودية المختلفة إلى نحو 35.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 43.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

صادرات مصر عبر الموانئ

وسجلت الصادرات المصرية عبر ميناء بورسعيد ارتفاعًا إلى حدود 1.670 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 1.62 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 42.2 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية عن طريق ميناء دمياط إلى 2.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 115.7 مليون دولار.

ارتفاع الصادرات المصرية عبر سفاجا 

وقفزت قيمة الصادرات عبر ميناء سفاجا إلى حدود 757.9 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 622 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 135.9 مليون دولار.

فى المقابل، انكمشت قيمة الصادرات عبر ميناء الإسكندرية إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 16.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 4.6 مليار دولار، كذلك انكمشت الصادرات عبر ميناء السويس إلى حدود 5.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 9.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.6 مليار دولار.

الصادرات المصرية موانئ ميناء دمياط ميناء سفاجا ميناء الإسكندرية

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