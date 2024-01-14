الصادرات المصرية للدول العربية تقفز لـ11.1 مليار دولار خلال 10 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الصادرات المصرية للدول العربية بما يقارب المليار دولار، لتسجل 11.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2023 مقابل 10.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 968 مليون دولار.

صادرات مصر للخليج

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى استحواذ دول الخليج على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية للدول العربية بنسبة 38.7%، والتى ارتفعت إلى نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر 2023 مقابل 4.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 164.2 مليون دولار.

السعودية فى المرتبة الأولى

وجاءت في المرتبة الأولى المملكة العربية السعودية بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 2.003 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 150 مليون دولار، يليها صادرات مصرية للإمارات بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 95 مليون دولار.

تحسن الصادرات المصرية لقطر

وقفزت الصادرات المصرية لقطر ارتفاعًا إلى حدود 33.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر 2023 مقابل 18.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 14.9 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر للجزائز ارتفاعًا من 631.6 مليون دولار لـ698.1 مليون دولار، وأيضًا الصادرات للبنان من 380.7 مليون دولار لـ415.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.