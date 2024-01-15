فتح باب التقديم لمعسكر التدريب الشتوي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) عن فتح باب التقديم لمعسكر التدريب الشتوي تحت عنوان "Sustainable Innovation and Industry 4.0" والذي سيقام في الفترة من 29 يناير حتى 9 فبراير 2024 حيث يعتبر المعسكر أحد أنشطة برنامج ISI4Egypt وهو برنامج مدته ثلاث سنوات بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية.

ويهدف المعسكر إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتزويد المشاركين بالمهارات التي تتطلبها الصناعة المصرية وتعزيز الحوار بين الثقافات حيث يجمع المعسكر طلاب من كلا البلدين مصر وألمانيا. من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0 من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية Business Case التي تتناول قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي بدعم من شركاء المشروع والصناعة، ويقدم المعسكر مزيج من المحاضرات من مدربين مختلفي الخبرات والعمل الجماعي ضمن فرق وجلسات التوجيه والزيارات الميدانية بحيث يعد برنامجًا كاملا ومتنوعًا.

وسيتناول المعسكر مجموعة من التدريبات مثل أساسيات التفكير التصميمي - مقدمة عن الصناعه في الجيل الرابع 0.4 - الاستدامة - أساسيات التسويق والمالية – نموذج العمل الأولي.



ويستهدف المعسكر خريجي جامعة عين شمس ما بين عامي 2020 و2023 وطلاب السنة الأخيرة، ومدة المعسكر 9 أيام منقسمة بين محاضرات أونلاين ومحاضرات في مقر المركز. وسيقوم كل فريق في نهاية المعسكر بتقديم عرض لمشكلة حقيقية والحل المقترح لمعالجتها.

وفي سياق اخر يعقد قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس مؤتمره الثامن عشر فى الفترة من 14-18 يناير ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس.