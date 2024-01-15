انطلاق المؤتمر الـ18 للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس

يعقد قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس مؤتمره الثامن عشر فى الفترة من 14-18 يناير ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس.

أوضحت الدكتورة آمال الجنزورى رئيس القسم ورئيس المؤتمر أنه يشارك في الافتتاح الرسمى للمؤتمر يوم الأربعاء الموافق 17 يناير، نخبة من علماء مصر والتخصص، من بينهم الدكتور محمود الطيب رئيس جامعه حلوان الأسبق.

كما قامت اللجنه المنظمة للمؤتمر بدعوة أساتذة التخصص من جميع الجامعات المصرية ومستشفيات القوات المسلحة، بالإضافه إلى دعوة خبراء التخصص من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات.

يذكر أن مؤتمر قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس يعتبر منارة للعلم والتخصص وواحد من أكبر المؤتمرات التي تقام سنويا في هذا التوقيت من العام.

ويلقي المؤتمر هذا العام الضوء علي كل ما هو جديد في مجال علاج وتشخيص الأمراض الروماتيزمية وأمراض هشاشة العظام، وأيضا كل ما هو جديد في عالم التأهيل في مختلف المجالات بصفه عامة وإلى أصحاب الهمم بصفة خاصة.

ويوجد أيضا جلسات علمية تجمع التخصصات الأخرى من أفرع الطب المختلفة، لتقديم خدمة متكاملة للمريض في ظل التعاون المثمر بين أساتذة الطب في مختلف المجالات.

ويشارك فى الموتمر جميع أطباء الروماتيزم والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل

وسيتم تصميم ورش العمل لمدة 3 أيام علي هامش المؤتمر ويومين لفاعليات المؤتمر لجعل تجمع الأطباء منتدىً رائعًا لاستكشاف أحدث المعلومات بشأن التقدم في العلوم الطبية والتقدم في علاج الروماتيزم في جميع أنحاء العالم.

وسيكون ASUPMR 2024 منتدى فريد من نوعه للقاء والتفاعل مع العلماء والأطباء الرائدين المشاركين في إدارة الأمراض الروماتولوجية.

يرأس المؤتمر الدكتورة آمال الجنزورى رئيس القسم،و الدكتورة هيناز فاروق، وسكرتير المؤتمر الدكتورة نفين فوده والدكتورة ايمان توفيق ومقرر المؤتمر الدكتور حسام صلاح.