تأجيل محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره في دار السلام لـ22 يناير

أجلت محكمة مستأنف دار السلام، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره بالضرب، بمنطقة دار السلام إلى جلسة 22 يناير الجاري.



كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتعدي أحد الشباب على آخر بسبب خلافات الجيرة بالضرب والترصد له، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، انتقلت الأجهزة الأمنية، وضبط "محمد. أ"، 25 عامًا.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات التي قررت السابق وذلك عقب توجيه تهم الضرب واستعراض القوة للمتهم والتسبب في إصابة المجني عليه وفقًا لتقرير الطب الشرعي المقدم منه.