الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره في دار السلام لـ22 يناير

المتهم
المتهم

أجلت محكمة مستأنف دار السلام، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم باستعراض القوة والتعدي على جاره بالضرب، بمنطقة دار السلام إلى جلسة 22 يناير الجاري.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بتعدي أحد الشباب على آخر بسبب خلافات الجيرة بالضرب والترصد له، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، انتقلت الأجهزة الأمنية، وضبط "محمد. أ"، 25 عامًا.
 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته للجنايات التي قررت السابق وذلك عقب توجيه تهم الضرب واستعراض القوة للمتهم والتسبب في إصابة المجني عليه وفقًا لتقرير الطب الشرعي المقدم منه.

استعراض القوة منطقة دار السلام محكمة مستأنف دار السلام محاكمة حبس المتهم الطب الشرعي

مواد متعلقة

محاكمة نصاب تغيير العملات الأجنبية فى عابدين.. 28 يناير

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب فى الزيتون

فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

الثراء السريع.. زوجان يروجان مخدرات تخليقية بـ50 مليون جنيه.. ما القصة؟

إصابة شخصين فى انقلاب موتوسيكل بالبدرشين

مهووس جنسيًا بالأطفال.. القصة الكاملة لطبيب تجميل هتك عرض شقيقة زوجته

حجز المتهمين بسرقة طالب بالإكراه فى حلوان

بعد بلاغ للنائب العام.. تعرف على مصير البلوجر سوزى الأردنية

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟