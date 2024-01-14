تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب فى الزيتون

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة شخصين؛ لاتهامهما بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 23 يناير الجاري.

وكشفت التحقيقات عن ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسي فى منطقة الزيتون.

وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه.

واتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.