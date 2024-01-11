الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يدشن كنيسة مار يوحنا الحبيب بحلمية الزيتون

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كاتدرائية ماريوحنا الحبيب بحلمية الزيتون السبت المقبل.

يشارك بالحضور عدد من أعضاء المجمع المقدس من الأساقفة، وكهنة لكنيسة والخدام والشمامسة والأقباط.

 وتنقل القنوات الفضائية المسيحية القداس على الهواء مباشرة، صلوات طقس تديشن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بمنطقة حلمية الزيتون.

وتستكمل الكنيسة الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في يناير، إذ تستقبل عيد ختان المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحس بالمصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

ويحل عيد الغطاس المجيد يوم 19 من شهر يناير الجاري وهو عيد له ترتيباته الكبرى في الكنيسة، وقال القمص إشعياء عبد السيد فرج في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى إنه  تحتفل الكنيسة بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد الرب ولظهور سر مكتومًا منذ الدهور، واظهر بعماد المخلص.. وهذا السر هو سر الثالوث الأقدس الذي هو قاعدة إيماننا القديم وأساس الدين المسيحي المستقيم... ذلك فإن الابن الكلمة ظهر في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت الأب نادى من السماء (هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت) (مت 3: 17) ولهذا يسمى عيد الظهور الإلهي أي ظهور هذا السر العظيم فيه... كما يسمى بالغطاس لأنه الرب اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع، وقد اتخذت الكنيسة الاحتفال به من الرسل أنفسهم بدليل ما جاء في أوامرهم بالدسقولية.

قداسة البابا تواضروس الثاني تدشين كاتدرائية مار يوحنا السبت القادم المجمع المقدس الخدام و شهر يناير

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