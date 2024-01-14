حجز المتهمين بسرقة طالب بالإكراه فى حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حجز المتهمين بسرقة طالب بالإكراه في حلوان، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تم تداول فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمنًا تعليق مدعوم بمقطع فيديو لواقعة تعرض طالب لسرقة هاتفه المحمول بالإكراه، تحت تهديد السلاح، من قبل بعض الخارجين عن القانون يستقلون مركبة «توك توك» بمنطقة حلوان.

وتمكنت الشرطة من ضبط مرتكبي الواقعة، 3 أشخاص «لإثنين منهم معلومات جنائية» وبحوزتهم الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة وفرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض.

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم ببيع الهاتف المحمول لعميلهم «سئ النية» مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان تم ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.