إصابة شخصين فى انقلاب موتوسيكل بالبدرشين

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب موتوسيكل أعلى طريق الصحراوى فى البدرشين بمحافظة الجيزة.



فور تلقى بلاغ بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الطريق الصحراوى بالبدرشين انتقل رجال الإسعاف إلى المكان.

تبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.