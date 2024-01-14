الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب موتوسيكل بالبدرشين

انقلاب موتوسيكل
انقلاب موتوسيكل

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر انقلاب موتوسيكل أعلى طريق الصحراوى فى البدرشين  بمحافظة الجيزة.


فور تلقى بلاغ بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى الطريق الصحراوى بالبدرشين انتقل رجال الإسعاف إلى المكان.

 

تبين من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين.

 

جرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انقلاب طريق الصحراوي محافظة الجيزة مستشفى المركزي المصابين انقلاب موتوسيكل

مواد متعلقة

اليوم.. استكمال محاكمة تاجر متهم بقتل "شيف" في البدرشين

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

على رأسهم الشناوي.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم أفريقيا لآخر مرة

ضبط 32 مخالفة تموينية فى حملة بكفر شكر بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت