الطب الافتراضي.. هل تدخل مصر عالم الميتافيرس في تشخيص المرضى؟

مصر تسعى جاهدة للتطور التكنولوجي في مجالات عديدة، ومنها مجال الرعاية الصحية، حيث تعلن الآن عن تعاون مبتكر مع شركة "سيمنز هيلثنييرز" لتأسيس أول مستشفى افتراضي في مصر والشرق الأوسط، وهو تابع لوزارة الصحة المصرية.

و"سيمنز هيلثنيرز" هي شركة ألمانية للأجهزة الطبية، وهي الشركة الأم للعديد من شركات التكنولوجيا الطبية ويقع مقرها الرئيسي في ألمانيا.

هذا المستشفى الافتراضي سيمكن المرضى من التواصل الإلكتروني مع فريق من نخبة الأطباء، وسيقدم التشخيص والعلاج باستخدام برامج ذكية متقدمة في مجال التشخيص عن بُعد، وما يميزه أنه سيكون متاحًا للجميع دون تحديد فئة معينة، تلك الخطوة تعكس التزام مصر بتقديم رعاية صحية عالية الجودة ومتقدمة بما يواكب التطور التكنولوجي الحديث.

تشخيص عن بُعد - أرشيفية

مدير إداري بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد: البداية تكون من الخط الساخن

وتلك الميزة أطلقت من خلال عدة أشكال، منها مستشفيات ميدانية تابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات بورسعيد وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس، وعنها تواصلنا مع جاسر عبداللطيف، مدير إداري بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد، الذي قال إن الأمر يتم من خلال الخط الساخن 15344، ويتم تحديد المكان التابع له المريض لتوفير الخدمة التي يحتاجها، وذلك بعد المرور بالمستشفى الافتراضي.

وأوضح "عبداللطيف"، في حديثه مع "الدستور"، أن المستشفى الافتراضي عبارة عن "كرفانات" أو عيادات متنقلة تسمى "الوحدة"، وفيها طبيب أسرة لتحويل المريض إلى المستشفى أو الوحدة التي بها التخصص الذي يحتاجه المريض.

وأشار إلى أن كل عيادة منها بها تخصص من طوارئ ورعاية مركزة وأشعة وأشعة مقطعية وعمليات وغيرها، ويتم تحويل المريض عبر السيستم من طبيب الأسرة إلى الطبيب المناسب، موضحًا أن المقصود بكلمة افتراضية أن هناك مسشفى ميداني وليس كمبنى، وبها التجهيزات اللازمة، وهي تابعة لوزارة الصحة من خلال هيئة الرعاية الصحية، والمستفيد من تلك الخدمة هم التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاسر عبداللطيف

المستشفى الافتراضي بـ"عين شمس" النواة الأولى

الشكل الآخر هو المستشفى الافتراضي التابع لجامعة عين شمس، وتعتبر الأولى في هذا المجال، حسبما أكد الدكتور حسام عبدالغفار لـ"الدستور"، حيث تعتبر النواة الأولى في مجال التشخيص الإلكتروني.

موقع مستشفى عين شمس الافتراضي

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة عين شمس، فإن نظام المستشفى الافتراضي تابع لمنصة "إكسيرا"، التي تتيح للمريض الكشف مع الطبيب "أونلاين" صوت وصورة، وذلك من خلال عدد من الخطوات؛ هي: اختيار العيادة التي يريدها المريض، وفيها يحدد الموعد المناسب، وكتابة الشكوى المرضية ثم إتمام الحجز، وأيضًا يمكن للمريض رفع صور الأشاعات أو التحاليل لعرضها على الطبيب -إن وجدت.

وفي الموعد المحدد، يدخل المريض على الرابط الخاص بالكشف الذي يتم إرساله له أو من خلال صفحة "مواعيدك" لمقابلة الطبيب، وبعد انتهاء الكشف يتم إرسال رابط "الروشتة".

الحجز عبر المستشفى الافتراضي

مبادرة التشخيص عن بُعد التابعة لـ"الاتصالات"

الشكل الثالث تابع لمبادرة التشخيص عن بُعد، التي أطلقها الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في أغسطس 2022، من خلال التعاون مع وزارات الاتصالات والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات (Telemedicine) للتشخيص الطبى عن بُعد.

ومن خلال الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات، فإن آلية العمل تشمل إنشاء وحدات تشخيص عن بُعد في المناطق النائية وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للتقارير الطبية، وتحسين التواصل والتبادل بين مقدمي الخدمات الصحية.

التشخيص عن بُعد - موقع وزارة الاتصالات

أخصائي باطنة: يوفر للمريض الوقت والجهد

وفي النهاية تواصلنا مع الدكتورة ليلى عميرة، أخصائي باطنة، قالت إن التوسع في إنشاء مستشفيات افتراضية له فوائد عديدة للمرضى، حيث يمكن للطبيب المعالج متابعة حالة المريض وتقديم الاستشارات والوصفات الطبية عن بُعد، دون الحاجة لمقابلتهم شخصيًا، ما يوفر لهم الوقت والجهد والمال، ويحميهم من خطر العدوى أو التعرض أو الازدحام في المواصلات أو المستشفيات.

وأوضحت "عميرة"، في حديثها مع "الدستور"، أنها تلك الفكرة ستعود بالفائدة أيضًا على الطبيب نفسه، حيث سيتمكن من توسيع نطاق خدماته لكافة أنحاء الجمهورية، وأن يتم التعاون مع زملائه من تخصصات أخرى في تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من التعليم الطبي المستمر، مشجعة على استخدامه كوسيلة فعالة وآمنة ومريحة للحصول على الرعاية الصحية.