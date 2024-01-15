الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفل، في حادث انقلاب سيارة تمناية، بترعة بمركز ملوي، جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بترعة بمركز ملوي

انتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري، والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 4935 ر ق ع (تمناية)، بترعة أمام قرية قزمول، بمركز ملوي، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص، بينهم طفل، وهم فوزي فرحات فوزي، 7 سنوات، ترجي ضاحى بدوي، 50 سنة، وكلثوم ضاحى بدوي، 40 سنة، وأشقائهم عبده 28 سنة، وسلطانة، 30 سنة، وهدي، 25 سنة، مقيمون جميعًا بقصر هور بمركز ملوي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة السرعة الزائدة مركز ملوي الإنقاذ النهري عمليات النجدة

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