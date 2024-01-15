إحالة المتهمين بسرقة الشقق السكنية في التجمع للجنح

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة المتهمين بسرقة شقة سكنية بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنح.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية، مبلغ مالي من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته، متواجدة خارج البلاد، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نقاش له معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"، بالاشتراك مع عامل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتصرف في المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" مقيمان بمحافظة البحيرة، لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.