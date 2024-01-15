الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته لعملها بمحل جزارة دون علمه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

" فضحتني بالمنطقة وسموني جوز المعلمة “، بهذه الكلمات بدأ بها "محمود.ع" دعواه  التي تقدم بها لمحكمة الأسرة بالكيت كات والذي طالب فيها بإثبات نشوز زوجته.

وقال الزوج في دعواه، أنا أعمل بإحدي شركات إنتاج وتوزيع الكتب الخارجية وذو سمعه طيبة بكل المنطقة، كانت حياتنا مستقرة للغاية حتي توفي والدي وأحضرت والدتي للإقامة معنا، تغيرت زوجتي ونشبت مشاكل كتيرة لرفضها وجوة أمي معنا.

رفضت أن تعمل وطلبت منها العناية
 

وأضاف الزوج:  منذ فترة عرضت علي زوجتي  العمل  في توزيع منتجات لإحدي شركات التجميل لكني رفضت وطلبت منها العناية بأبنائنا أفضل لكن بلا جدوى، وبعدها  اكتشفت عملها في بيوتي سنتر دون علمي ونشبت بيننا مشاجرة كبيرة لإصرارها علي العمل ورفضها لخدمة والدتي وتركها بالمنزل بمفردها دون رعاية وبعد تدخل الأهل والأقارب عادت لمنزل الزوجية.
وأخيرا لن ينتهي الأمر لهذا الحد فبعد شهرين من المشاجرة الماضية علمت بعملها في محل جزارة وأصبح الجميع ينادوني بزوج المعلمة، فأنهلت عليها بالضرب المبرح أمام مرمي ومسمع الجميع وبعدها رفضت العودة إلي منزل الزوجية إلا بعد ترك أمي له وعودتها لشقتها، وفشلت معها كل الحلول الودية.

محكمة الاسرة كت كات الزوج الكتب الخارجية توزيع منتجات

مواد متعلقة

"قالى يا رخيصة وضربنى بالحزام".. ندى تطالب بالطلاق فى محكمة الأسرة

الأكثر قراءة

عاجل| المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أعداد المفقودين تحت الأنقاض فى غزة تجاوز الـ 7 آلاف شخص

حالة الطقس اليوم الإثنين 15-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

واشنطن بوست: لا جدوى من حث الإسرائيليين على الانتقال لمرحلة أقل حدة من الحرب

سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 15-1-2024 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة