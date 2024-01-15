زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته لعملها بمحل جزارة دون علمه

" فضحتني بالمنطقة وسموني جوز المعلمة “، بهذه الكلمات بدأ بها "محمود.ع" دعواه التي تقدم بها لمحكمة الأسرة بالكيت كات والذي طالب فيها بإثبات نشوز زوجته.

وقال الزوج في دعواه، أنا أعمل بإحدي شركات إنتاج وتوزيع الكتب الخارجية وذو سمعه طيبة بكل المنطقة، كانت حياتنا مستقرة للغاية حتي توفي والدي وأحضرت والدتي للإقامة معنا، تغيرت زوجتي ونشبت مشاكل كتيرة لرفضها وجوة أمي معنا.

رفضت أن تعمل وطلبت منها العناية



وأضاف الزوج: منذ فترة عرضت علي زوجتي العمل في توزيع منتجات لإحدي شركات التجميل لكني رفضت وطلبت منها العناية بأبنائنا أفضل لكن بلا جدوى، وبعدها اكتشفت عملها في بيوتي سنتر دون علمي ونشبت بيننا مشاجرة كبيرة لإصرارها علي العمل ورفضها لخدمة والدتي وتركها بالمنزل بمفردها دون رعاية وبعد تدخل الأهل والأقارب عادت لمنزل الزوجية.

وأخيرا لن ينتهي الأمر لهذا الحد فبعد شهرين من المشاجرة الماضية علمت بعملها في محل جزارة وأصبح الجميع ينادوني بزوج المعلمة، فأنهلت عليها بالضرب المبرح أمام مرمي ومسمع الجميع وبعدها رفضت العودة إلي منزل الزوجية إلا بعد ترك أمي له وعودتها لشقتها، وفشلت معها كل الحلول الودية.