الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في مشاجرة

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس المتهم بقتل صديقه في مشاجرة نشبت بينهم، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت استمعت نيابة مدينة نصرلأقوال شهود عيان في مشاجرة نشبت بين عاطلين، وأسفرت عن مقتل أحدهما.
وقال شهود العيان بوجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه، ورفض المجني عليه رد مبلغ مالي كان أخذه من المتهم، قام المتهم بطعنه في الصدر.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصرثالث.
وعلى الفورانتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين العثورعلى جثة شاب مقتول بطعنة في الصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قاضي المعارضات مدينة نصر مشاجرة نيابة مدينة نصر شهود عيان خلافات مالية

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