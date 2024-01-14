حبس متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة فى المرج

قررت نيابة المرج، الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى، لحيازتهم كمية من مخدر الاستروكس، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط عاطلين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس، وزنت كيلو جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.