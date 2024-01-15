الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق للمحاكمة لاتهامه بالتحرش بالفتيات في الخانكة

حبس
حبس

قررت نيابة الخانكة، إحالة سائق لمحكمة الجنح؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة استقلت معه توكتوك بمنطقة القلج بالخانكة.


وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم دائم التحرش بالفتيات والسيدات اللاتي يستقلن معه التوكتوك لفظيًا وجسديًا.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة القلج من فتاة تتهم سائق توك توك بالتحرش بها لفظيا وجسديا داخل توكتوك أثناء توصيلها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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