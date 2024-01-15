حبس شخص ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة في المطرية

قررت نيابة المطرية، اليوم، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ٥٠٠ جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ٣٠٠ جرام بقصد ترويجها بمنطقة المطرية.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها.



وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥٠٠ جرام و٣٠٠ جرام من مخدر الهيروين.



وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.