" أهانت أمي واتهمتها بالجنون ".. زوج يطالب بتطليق زوجته بمحكمة الأسرة

تقدم زوج لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها بتطليقها تحمل رقم 5844 لسنة 2024.

وقال "حسن.ع" فى دعواه، تزوجتها زواج تقليدى جدا، ووالدتى هى من رشحتها لأتزوج منها مبررة بأنها يتيمة من صغرها وتتسم بالأدب والأخلاق العالية، وبالفعل تمت زيجتنا ومر علي زواجنا نحو العشر سنوات وأثمر عن إنجاب 3 أطفال.

تدخلات حماتي في أدق تفاصيل حياتنا حولتها جحيما

وتابع "حسن"، في بداية زواجنا كانت حياتنا مستقرة للغاية ولن تواجهنا أى مشاكل أو خلافات، حتى قررت والدتها شراء شقة بالشارع الذي نقيم فيه ومنذ وقتها وانقلبت حياتنا رأسا علي عقب وتحولت لجحيم بمعني الكلمة وذلك بسبب تدخلات حماتي في أدق تفاصيل حياتنا وتتسبب في نشوب مشاجرات دائما بيننا فضلا عن لسانها السليط طول الوقت مع والدتي".

وتابع الزوج حديثه: عندما فاض بي الكيل من تصرفات حماتي طلبت من زوجتى الذهاب هى لزيارة والدتها مرتين أسبوعيًا وعدم السماح لها بالدخول لمنزلنا مرة أخرى، فغضبت وتشاجرت معى مشاجرة كبيرة، لكننى تمسكت بقرارى وأوضحت لها بأن هذا القرار من أجل مصلحة استقرار حياتنا الأسرية لأن والدتها لسانها سليط وتتدخل فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتنا ولن أتحمل هذا الوضع.

واضاف الزوج: قابلت زوجتي هذا القرار بمعاملة سيئة لأمي طوال الوقت برغم أننا نعيش في خيرها وبيتها، فكانت تسبها بأبشع الألفاظ وترفض أمي أن تخبرني بأي مشكلة تنشب بينهم حتي لا تتفاقم الأمور.

سمعتها وهى تهين أمى اشد إهانة وتتهمها بالجنون وتسبها بأبشع الألفاظ

وبالنهاية سمعتها وهى تهين أمى اشد إهانة وتتهمها بالجنون وتسبها بأبشع الألفاظ، و تخبرها بكرهها الشديد لها، فضلا عن أن امى منذ وفاه والدى وهى تعاني من صدمة نفسية كبيرة وزوجتي استغلت ذلك وأصبحت طول الوقت تناديها بالمجنونة مما أثر ذلك على نفسيتها.

وأخيرا فتعديت عليها بالضرب وطردتها من منزل الزوجية حاول أهلها إرجاعها لكنى رفضت وطلبت منهم تطليقها وديا لكنهم رفضوا على أملا بأن تعود، لكننى أصررت على الطلاق وإرسال كل ما يستلزم أبنائى شهريا.