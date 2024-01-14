الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد المسلمانى: بسبب الحرب في غزة إسرائيليون يفضلون السجن عن الخدمة بالجيش

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال إنه سيعمل بشكل طويل ومنظم من أجل الهجرة الطوعية.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "الحياة" أنه نتيجة الحرب في غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم عليها، رفض بعض الشباب الإسرائيلي الالتحاق بالجيش، مشيرًا إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أن من يتهرب من التجنيد الإلزامي يسجن لمدة 200 يوم وبعض الشباب قبل بالسجن عن المشاركة في العدوان على غزة.

وتابع، أن هؤلاء الشباب يرون أن هذه الحرب عدوانية وأن هذا ليس دفاعًا عن النفس، وبعضهم أكد أن جرائم نتنياهو لا يتحملها الإسرائيليون.

الشعب الفلسطيني يعاني بعد 100 يوم من الحرب

وأشار إلى أنه بعد مرو أكثر من 100 يوم على الحرب فإن الشعب الفلسطيني يعاني ووصفها رئيس الوزراء الإسباني بأنها أكبر معاناة بعد الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة ووصفتها بأنها مأساة لا مثيل لها.

احمد المسلماني الشباب الإسرائيلي يتهرب التجنيد الإلزامي الشعب الفلسطيني السجن

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