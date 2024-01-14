خبير أمنى: مخططات إقليمية شريرة تتفق مع إسرائيل للإساءة لمصر والأردن

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن هناك قناعة تامة لدى القيادتين المصرية والأردنية بأن إسرائيل لديها مخطط استراتيجي واضح يهدف إلى التهجير السكاني قسرا أو اختيارا بحيث السماح لهم بمغادرة غزة بكامل حريتهم.



وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك إدراكا واضحا ومحددا بأن استمرار إطلاق النار في غزة يعني حكما الضغط على السكان والتهجير وسياسة الأرض المحروقة.



وأوضح أن التقديرات المصرية الأردنية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست قادرة على إدارة أي أمر لاحق أو حالي، خاصة وأن هناك تخبطا بين سياساتها وقراراتها علاوة على الكذب الإسرائيلي.



وأكد أن الطروحات الإسرائيلية تتلاقى فيما يتعلق بالدور الأردني والمصري مع قوى ظلامية وجغرافية أخرى تستهدف هذا الدور والتركيز على الإساءة له باعتباره أنه مقصر أو لا يصلح أو لا يقدم أي شيء آخر، لكن الصحيح على الأرض أن السياسة الأردنية والمصرية خير لاعب بالقضية الفلسطينية.



وتابع: "في مختلف القضايا والتفاصيل قد لا يسمع عنها الناس، لكنها موجودة مصر والأردن، سواء سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واستراتيجيًا".



وواصل: "الكذب الإسرائيلي فيما يتعلق بالدور المصري والأردني والإساءة لهما، يتلاقى تمامًا مع مخططات إقليمية شريرة قد تختلف في الأهداف مع إسرائيل، ولكنهم متفقون في الإساءة إلى مصر والأردن".