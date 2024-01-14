الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أمنى: مخططات إقليمية شريرة تتفق مع إسرائيل للإساءة لمصر والأردن

السيسي والملك عبدالله
السيسي والملك عبدالله

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن هناك قناعة تامة لدى القيادتين المصرية والأردنية بأن إسرائيل لديها مخطط استراتيجي واضح يهدف إلى التهجير السكاني قسرا أو اختيارا بحيث السماح لهم بمغادرة غزة بكامل حريتهم.


وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك إدراكا واضحا ومحددا بأن استمرار إطلاق النار في غزة يعني حكما الضغط على السكان والتهجير وسياسة الأرض المحروقة. 


وأوضح أن التقديرات المصرية الأردنية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست قادرة على إدارة أي أمر لاحق أو حالي، خاصة وأن هناك تخبطا بين سياساتها وقراراتها علاوة على الكذب الإسرائيلي.


وأكد أن الطروحات الإسرائيلية تتلاقى فيما يتعلق بالدور الأردني والمصري مع قوى ظلامية وجغرافية أخرى تستهدف هذا الدور والتركيز على الإساءة له باعتباره أنه مقصر أو لا يصلح أو لا يقدم أي شيء آخر، لكن الصحيح على الأرض أن السياسة الأردنية والمصرية خير لاعب بالقضية الفلسطينية.


وتابع: "في مختلف القضايا والتفاصيل قد لا يسمع عنها الناس، لكنها موجودة مصر والأردن، سواء سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واستراتيجيًا".


وواصل: "الكذب الإسرائيلي فيما يتعلق بالدور المصري والأردني والإساءة لهما، يتلاقى تمامًا مع مخططات إقليمية شريرة قد تختلف في الأهداف مع إسرائيل، ولكنهم متفقون في الإساءة إلى مصر والأردن".

مصر الدور المصري الأردن التهجير القسرى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. أبو عبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

أمم إفريقيا 2023.. موزمبيق تباغت منتخب مصر بهدفين متتاليين

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة