وزير الشباب يلتقى سفير نيبال بمصر لبحث سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، مع سفير نيبال بجمهورية مصر العربية سوشيل كومار لامسال وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين.

ورحب وزير الشباب والرياضة بتواجد السفير بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين البلدين مرحبا بالتعاون وخاصة في مجال التدريب الشبابي، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الشبابي والرياضي، مع بحث عقد العديد من الشراكات فى كافة الجوانب التى تهم قطاعا كبيرا من الشباب من البلدين.

مصر لديها العديد من الكوادر فى الاسكواش والكاراتيه التى من الممكن أن تستعين بها نيبال

وأوضح "صبحي" أن مصر لديها العديد من الكوادر من المدربين المصريين فى ألعاب الاسكواش والكاراتيه، والتى من الممكن أن تستعين بها دولة نيبال للاستفادة من خبراتهم وتطوير تلك الألعاب لديها.

كما اقترح السفير النيبالي أنه في إطار تميز دولة نيبال فى المجال المعدني، وبخاصة مناجم الذهب والتى من الممكن سفر الشباب المصري المهتم بهذا المجال لتأهيلهم وتدريبهم فى هذا المجال.

بحث التعاون بين البلدين فى مجال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال

كما تطرق الاجتماع عن التعاون بين البلدين فى مجال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ونوه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بوجود تجربة مصرية فى هذا المجال وهو برنامج كبير خاص بالدبلوماسية الشبابية، والتى ترتكز فكرته أن يتم التبادل الشبابي بين الدول من خلال القاعدة الشبابية والتى تساعد على وجود مساحة كبيرة للشباب للتعبير عن أفكارهم ورؤيتهم وقد حقق البرنامج نجاحات كبيرة بيننا وبين الدول الأخرى.

فيما أشاد السفير سوشيل كومار لامسال سفير نيبال بالقاهرة بما يملكه الجانب المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات وبخاصة بالمجال الشبابي والرياضي، مؤكدا حرصه وحرص بلاده على التعاون مع الجانب المصري فى المجاليين، مضيفا أنه سبق وزار العديد من المصريين والمهتمين برياضة تسلق الجبال حيث قاموا بتسلق قمة إيفرست الموجودة بدولة نيبال.

وفى ختام اللقاء، تمنى السفير النيبالى التوفيق اليوم للمنتخب المصري، وتحقيقه الفوز في أولى مبارياته أمام منتخب موزمبيق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما دعا السفير النيبالى وزير الشباب والرياضة لزيارة دولة نيبال فى القريب العاجل.

حضر اللقاء الدكتور عبدالباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ورانيا سامي مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الشباب والرياضة.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة