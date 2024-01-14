مدبولى عن أبراج العاصمة: حرصنا على الاستعانة بالخبرات العالمية والتنفيذ بأيادٍ مصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع أبراج العاصمة الإدارية كان الهدف منه عمل منطقة مركزية، مشيرًا إلى أنه في أي مدينة كبرى هناك مركز للمدينة، ويضم مقار الشركات العالمية والمحلية والمناطق التجارية ومبانى إدارية وحتى جزءًا سكنيًا.

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا ما يميز أي مدينة كبيرة، متابعًا: "لذلك حرصنا في هذا المشروع على الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية، وأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية"، موجهًا الشكر للشركة الصينية على العمل في هذا المشروع وإخراجه بهذا الشكل المميز.

وتابع: "كلنا تعلمنا من خبرات منظومة عمل محترفة شديدة الانضباط"، مؤكدًا أن كل هذه الأبراج تم تنفيذها بأيادٍ مصرية، وشركات مصرية عملت كتحالف مع الشركة الصينية".