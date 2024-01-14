الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدبولى عن أبراج العاصمة: حرصنا على الاستعانة بالخبرات العالمية والتنفيذ بأيادٍ مصرية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع أبراج العاصمة الإدارية كان الهدف منه عمل منطقة مركزية، مشيرًا إلى أنه في أي مدينة كبرى هناك مركز للمدينة، ويضم مقار الشركات العالمية والمحلية والمناطق التجارية ومبانى إدارية وحتى جزءًا سكنيًا. 

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا ما يميز أي مدينة كبيرة، متابعًا: "لذلك حرصنا في هذا المشروع على الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية، وأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية"، موجهًا الشكر للشركة الصينية على العمل في هذا المشروع وإخراجه بهذا الشكل المميز.

وتابع: "كلنا تعلمنا من خبرات منظومة عمل محترفة شديدة الانضباط"، مؤكدًا أن كل هذه الأبراج تم تنفيذها بأيادٍ مصرية، وشركات مصرية عملت كتحالف مع الشركة الصينية".

مدبولي رئيس الوزراء مشروع أبراج العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء عن سبب إنشاء المدن الجديدة: "علشان مستقبل أولادنا وأحفادنا"

مدبولى: أنفقنا أكثر من نصف تريليون جنيه على إسكان محدودى الدخل والمناطق غير الآمنة

رئيس الوزراء: مبادرة "سكن لكل المصريين" وصلت إلى مليون وحدة

الأرصاد: أجواء شتوية اليوم والقاهرة تسجل 18 درجة

سليمان جودة لـ"الشاهد": لم أتعرض لمضايقات بسبب كتاباتى.. والقارئ المصرى يمل بسرعة

سليمان جودة لـ"الشاهد": مادة الصحف الورقية يجب أن تتغير بعد ظهور المواقع الإلكترونية

برلمانى يطالب بوقف استيراد ياميش وفوانيس رمضان لتوفير الدولار: من الرفاهيات

سليمان جودة لـ"الشاهد": الصحافة الورقية السويسرية والأوروبية لا تزال موجودة ومؤثرة فى صناعة القرار

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

التحقيق في مصرع وإصابة 6 بحادث تصادم بمدينة نصر

رئيس الوزراء: توفير آلاف الفرص من العمل للمصريبن مع افتتاح أبراج العاصمة الإدارية

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

رئيس الوزراء: مبادرة "سكن لكل المصريين" وصلت إلى مليون وحدة

الثراء السريع.. زوجان يروجان مخدرات تخليقية بـ50 مليون جنيه.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت

غرق عشرات مراكز الإيواء فى قطاع غزة بفعل مياه الأمطار الغزيرة