حامد فارس: الفريق القانوني الإسرائيلي أمام العدل الدولية يتهرب من المسئولية

قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل تتخذ سياسة واضحة وهي الهروب للأمام على اعتبار أن ماحدث من الفريق القانوني أمام العدل الدولية هو تهرب من المسئولية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد ضغوط كبير على حكومة نتنياهو وتسعى لإحداث توترات بالمنطقة تبقى الأزمة أطول فترة ممكنة، مؤكدًا أن الدولة المصرية أكثر دولة تسعى لصناعة السلام في العالم وأخذت عاتقها كسر الحصار عن قطاع غزة.

وتابع، أن الاحتلال وضع العقبات أمام دخول المساعدات وانتقالها من معبر رفح لمعبر العوجة ومصر سعت لاظهار أنها صانعة للسلام رأينا زيارة سكرتير عام الأمم المتحدة، لمعبر رفح، والمؤتمر الصحفي للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

إسرائيل في إطار نهجها تسعى لتحميل مصر مسئولية لن تقع على عاتقها

وأكد أن إسرائيل في إطار نهجها تسعى لتحميل مصر مسئولية لن تقع على عاتقها فمصر لم تغلق معبر رفح ولاثانية واحدة بل إن إسرائيل قامت بضرب معبر رفح من الجانب الآخر أربع مرات، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 5 معابر أخرى تحت يد الاحتلال الإسرائيلي والمفترض أن تقوم هي بإدخال المساعدات باعتبارها دولة محتلة ومسئولة عن غزة.