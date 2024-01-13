السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: أى قرار يُتخذ من العدل الدولية سيُقابل بفيتو أمريكى

العدل الدولية
العدل الدولية

قال محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن وجهة النظر المصرية التي طرحت منذ بدء الأزمة في غزة قبل 100 يوم كان لديها الكثير من التخوفات خاصة من توسع نطاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط والمليئة بالاضطرابات والخلافات والمصالح الغربية بالمنطقة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لمنطقة الشرق الأوسط وحجم الزيارات المتتالية يبرز التخوف الأمريكي من اتساع نطاق الأزمة.

وأكد أن التحرك المصري كان واضحًا وغير مسبوق، ويوجد جحم كبير من اللقاءات والاتصالات والقمم وداخل مجلس الأمن، ومؤخرًا شارك الرئيس السيسي في قمة العقبة بالأردن، والتي كانت تبرز التحركات المصرية، على الصعيدين الدولي والإقليمي. 

قرارات العدل الدولية

وأشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية تنفذ من خلال مجلس الأمن والذي تسيطر عليه أمريكا واستخدمت حق الفيتو أكثر من مرة من قبل، مؤكدًا أن أي قرار يتخذ من المحكمة سيقابل بفيتو أمريكي لعدم إيجاد ضغط على إسرائيل، ويوجد مسار آخر وهو المحكمة الجنائية الدولية ويتم التقاضي فيها أمام أشخاص وليس دولًا.

أستاذ العلاقات الدولية العدل الدولية إسرائيل قرار فيتو أمريكي

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