السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الجيل: ادعاءات الاحتلال أمام العدل الدولية كشفت حقيقة كذبه أمام العالم

حسن هجرس
حسن هجرس

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما زعمه فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، يؤكد تزييف الحقائق الذي تقوم به دولة الاحتلال خلال حربها فى غزة وكذلك ما تقوم به من جرائم وانتهاكات إنسانية وقانونية.

وأشار "هجرس" إلى أن العالم بل وشعوب العالم أصبحت تعلم جيدا حقيقة ما تقوم به إسرائيل ضد المدنيين بقطاع غزة، وحرب الإبادة التي تتبعها ضد ملايين الأبرياء، مؤكدا أن المنظمات الدولية والأممية تعلم أن إسرائيل عرقلت دخول المساعدات من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وأكد أن مصر ليس لديها السيادة الكاملة على المعبر سوى من الجانب المصري الذي ظل مفتوحا أمام الشاحنات والأشقاء ممن يريد تلقى العلاج فى مصر، مشددا: مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى فى الأساس وتبذل جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار والوصول لحل عادل وهو حل الدولتين.

ووجه عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، حديثه للمجتمع الدولي الذي ظل صامتا أمام جرائم إسرائيل فى شكل مخز، جعلها تتمادى فى بطشها وإرهابها للمدنيين الأبرياء بقطاع غزة- أن يتدخل لوقف تلك الحرب التي راح ضحيتها الكثير والكثير.

حزب الجيل الديمقراطي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فريق الدفاع الاسرائيلي محكمة العدل الدولية تزييف الحقائق

مواد متعلقة

النائب حازم الجندى يستنكر ادعاءات فريق دفاع الاحتلال حول غلق مصر معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة

النائب إيهاب وهبة: إدعاءات دفاع الاحتلال أمام العدل الدولية بشأن مصر محض إدعاءات وأكاذيب

قيادي بـ"مستقبل وطن": ادعاءات إسرائيل محاولة للتنصل من جرائمها في غزة

أمين سر "حقوق الإنسان بالشيوخ" إدعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية" كاذبة

حزب الاتحاد: إسرائيل تحاول التنصل من جرائمها بإلصاق الادعاءات كاذبة بمصر

برلمانية: "الأكاذيب الإسرائيلية لن تنال من مصر.. ومستمرون فى دعم القضية الفلسطينية"

ردًا على أكاذيب إسرائيل.. جيهان مديح: "لا مجال للمزايدة على دور مصر"

برلمانية: لقاء الرئيس السيسى وبلينكن يؤكد أهمية مصر فى استقرار المنطقة

الأكثر قراءة

محذرة من التصعيد فى الضفة الغربية.. وثيقة من الشاباك تطالب نتنياهو برد عائدات الضرائب

عاجل.. 3 أسباب تدفع كولر لرفض التفريط في الشناوي (خاص)

وسط رفض مصرى وعربى للتهجير.. دويتش فيله: التحريض الإسرائيلى يزداد ضد الفلسطينيين

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!