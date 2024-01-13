حزب الجيل: ادعاءات الاحتلال أمام العدل الدولية كشفت حقيقة كذبه أمام العالم

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما زعمه فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، يؤكد تزييف الحقائق الذي تقوم به دولة الاحتلال خلال حربها فى غزة وكذلك ما تقوم به من جرائم وانتهاكات إنسانية وقانونية.

وأشار "هجرس" إلى أن العالم بل وشعوب العالم أصبحت تعلم جيدا حقيقة ما تقوم به إسرائيل ضد المدنيين بقطاع غزة، وحرب الإبادة التي تتبعها ضد ملايين الأبرياء، مؤكدا أن المنظمات الدولية والأممية تعلم أن إسرائيل عرقلت دخول المساعدات من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وأكد أن مصر ليس لديها السيادة الكاملة على المعبر سوى من الجانب المصري الذي ظل مفتوحا أمام الشاحنات والأشقاء ممن يريد تلقى العلاج فى مصر، مشددا: مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى فى الأساس وتبذل جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار والوصول لحل عادل وهو حل الدولتين.

ووجه عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، حديثه للمجتمع الدولي الذي ظل صامتا أمام جرائم إسرائيل فى شكل مخز، جعلها تتمادى فى بطشها وإرهابها للمدنيين الأبرياء بقطاع غزة- أن يتدخل لوقف تلك الحرب التي راح ضحيتها الكثير والكثير.