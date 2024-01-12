برلمانية: "الأكاذيب الإسرائيلية لن تنال من مصر.. ومستمرون فى دعم القضية الفلسطينية"

أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، التصريحات التي أدلى بها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسئولية مصر عن معبر رفح، مشيرة إلى أنها ادعاءات كاذبة الغرض منها التهرب من التهم المنسوبة إليها وإلصاقها بمصر في محاولة لإضعاف موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين.

وأكدت “الهريدي” في تصريحات لها، أن هذه الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن هذا الاتهام الهدف منه تشويه الموقف المصري والتشويش على كل الجهود والمساعي المصرية تجاه وقف إطلاق النار في غزة والتنديد بالجرائم الوحشية للاحتلال.

وأوضحت أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة نتيجة تعنتها الدائم في فتح المعبر من أجل السماح بدخول المساعدات العربية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ما زالت تتصدر المشهد العربي المدافع عن الأشقاء ولن تتخلى أو تتراجع يوما واحدا عن هذا الموقف.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن إسرائيل متهمة بمنع وصول الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، لقطاع غزة، وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة موثقة وكانت على مرأى ومسمع من العالم طوال هذه الأشهر ومن قبلها.