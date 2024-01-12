الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: لقاء الرئيس السيسى وبلينكن يؤكد أهمية مصر فى استقرار المنطقة

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة عايدة نصيف

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يأتي في إطار المساعي المصرية نحو إيجاد حلول سريعة للصراع العربي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، حيث تعدى الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العُزَّل والمرضى في المستشفيات واستهداف الأطفال وقتل الأبرياء.

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وقالت نصيف، إن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تتطلب من المجتمع الدولي التكاتف لوقفها فورًا، وتمكن نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع لمساندتهم، فيما يواجهونه من معاناة وكبوات، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام باحثًا عن رسم مستقبله في مناخ آمن مستقر يسوده السلام الشامل والعادل، ويدعم التنمية والازدهار لأبنائه.

رسالة للعالم برفض التهجير

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء رسالة للعالم برفض مبدأ التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة الحفاظ على حقوقهم في إقامة دولتهم، والتأكيد على عدم توطين أي شعب في سيناء، مشددة على أن ملف سيناء والتهجير خط أحمر، وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وإنما ضرورة وجود الحل الأمثل الذي يحقق الاستقرار والأمن للجميع.

إدخال المساعدات الإنسانية

وتابعت: "نتطلع إلى ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق من جانب إسرائيل، وبالتالي الضغط عليها لتخفيف المعاناة، والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتواصل مع مختلف الأطراف لدفع جهود التهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع".

واختتمت عضو مجلس الشيوخ قائلة: "هذه الزيارة تؤكد أهمية الدور المصري وأن الدولة المصرية هي ركيزة الاستقرار وحجر الزاوية في العلاقات الدولية".

عضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي للصراع العربي الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية إسرائيل

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