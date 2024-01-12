الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الاتحاد: إسرائيل تحاول التنصل من جرائمها بإلصاق الادعاءات كاذبة بمصر

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

أعرب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن استنكاره من محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من التهم المثبتة بالأدلة بشأن ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين العُزل، عبر إقحام مصر من خلال فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، لتوريطها في تهمة الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تبيع ما تقوم به في غزة على أنه انتصار، في حين أنها تمارس تطهيرا عرقيا، وتدفع بمصر لتحمل تلك الجريمة التي شهدها العالم أجمع.

وذكر "صقر" في تصريحات له اليوم الجمعة، أن ما يدحض تلك الرواية الإسرائيلية هو أن معبر رفح يخضع لسيادتها من الجانب المصري وحسب، أما المعبر من الجانب الفلسطيني، فهو غير خاضع لها، وقد قامت إسرائيلي بقصفه أكثر من مرة منذ اندلاع العدوان على غزة، وهو ما يؤكد نيتها المكشوفة للجميع رغم محاولاتها الهروب وإبعاد نفسها عن جريمة التجويع الكامل للفلسطينيين الذين قسموا بين شهيد وجريح ومُهجر.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن المسار المصري واضح منذ اندلاع العدوان على غزة، فقد كانت مصر في طليعة المساندين والداعمين قولا وفعلا للشعب الفلسطيني، واصطفت حافلات المساعدات أمام معبر رفح للدخول لأهالي غزة، غير أن الانتهاكات الإسرائيلي حالت دون ذلك، وقد شهد على هذا الموقف الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول في مختلف بلدان العالم الذي زاروا معبر رفح، وسط مئات الشاحنات المصرية العالقة في المعبر لحين الدخول إلى غزة، مشددًا على أن معبر رفح لم يغلق في أي مرحلة من مراحل العدوان الإسرائيلي.

ونوه “صقر” إلى أن الواقع يتنافى مع ما أوردته إسرائيل خلال مرافعتها بحكم العدل الدولية، ففي الوقت التي حاولت فيه إلصاق التهم في مصر والهروب من جريمة التجويع والإبادة، ننرى أن مصر منذ اندلاع الحرب على غزة، أكدت ضرورة الفوري والدائم للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في حين جاءت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأنهم لن يسمحوا بدخول أي مساعدات للقطاع، وبعد ضغط مصري دخلت المساعدات بأعداد محدودة وسط عرقلة الاحتلال لها بإجراءات بيروقراطية.

رضا صقر حزب الاتحاد الإحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية تطهير عرقي

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