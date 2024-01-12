قيادي بـ"مستقبل وطن": ادعاءات إسرائيل محاولة للتنصل من جرائمها في غزة

استنكر عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، الادعاءات الإسرائيلية حول معبر رفح خلال محاكمتها عن جرائم الإبادة في حق الفلسطينيين بمحكمة العدل الدولية.

وأضاف “سعيد” في تصريحات له، أن حديث الدفاع الإسرائيلي عن معبر رفح مضلل، لافتًا إلى أن مصر منذ بدء العدوان تحركت على كافة الأصعدة ومارست دورها التاريخي لتخفيف وطأة الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأشار القيادي بمستقبل وطن، إلى أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح وكانت حريصة كل الحرص على انفاذ المساعدات رغم التعنت الاسرائيلي، وهناك من الدلائل ما تثبت خداع وتضليل وكذب تلك الادعاءات الاسرائيلية.

وتابع: "الاحتلال فقد عقله وورط نفسه في هذه الحرب التي كشف ضعفه وتجرده من الإنسانية، وأظهرت جرائمه ومخططاته الخبيثة منذ احتلاله الأرض الفلسطينية، الأمر الذي جعله يواصل التعتيم على ما يحدث في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الحرب".

وأردف: "الكيان الصهيوني يريد توسيع رقعة الصراع باقحام اسم مصر ولن يفلح في مسعاه، وأرى أنه وضع نفسه في مأزق جديد سيجعل المزيد من حلفاؤه البدء في التخلي عنه".