أمين سر "حقوق الإنسان بالشيوخ" إدعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية" كاذبة

أدانت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، التصريحات التي أدلى بها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح، مؤكدًة أن أكاذيب الدفاع الإسرائيلي في لاهاي، ما هي إلا محاولة للتهرب من جرائم ارتكبتها خلال مائة يوم".

وأضافت في تصريحات لها، أن قوات الاحتلال دائما تحاول التنصل من جرائمها في حق الشعب الفلسطيني ، فالعالم أصبح يعرف جيدًا أن إسرائيل تمارس التطهير العرقي وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطنيني، وفي المقابل فإن المسار والموقف المصري واضح منذ اندلاع العدوان على غزة وجميع الوفود الأممية التي زارت معبر رفح شاهدة وتؤكد ذلك.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة خلال 100 يوم الماضية، إلا أن التاريخ والفيديوهات والصور المسجلة تُثبت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ملايين الابرياء.

واشارت إلى أن الدولة المصرية من أول الدول الداعمة للقضية الفلسطنية والشعب الفلسطيني من اجل الحصول على حقه منذ بداية اليوم الأول من الأزمة، والجميع شاهدت ألاف الشاحنات المصرية التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من أجل مساندة الأشقاء الفلسطنيين ضد العدو الإسرائيلي الغاشم الذي قتل الابرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، كما أن إسرائيل تحاول تسويق ما تقوم به في غزة على أنه انتصار رغم الهزائم العديدة التي حققتها المقاومة الفلسيطنية ضدهم.