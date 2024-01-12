الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين سر "حقوق الإنسان بالشيوخ" إدعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية" كاذبة

الدكتورة رشا إسحق
الدكتورة رشا إسحق

أدانت  الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، التصريحات التي أدلى بها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بشأن مسؤولية مصر عن معبر رفح، مؤكدًة أن أكاذيب الدفاع الإسرائيلي في لاهاي، ما هي إلا محاولة للتهرب من جرائم ارتكبتها خلال مائة يوم".

وأضافت في تصريحات لها، أن قوات الاحتلال دائما تحاول التنصل من جرائمها في حق الشعب الفلسطيني ، فالعالم أصبح يعرف جيدًا أن إسرائيل تمارس التطهير العرقي وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطنيني، وفي المقابل فإن المسار والموقف المصري واضح منذ اندلاع العدوان على غزة وجميع الوفود الأممية التي زارت معبر رفح شاهدة وتؤكد ذلك.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد جريمة التجويع الكامل لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة خلال 100 يوم الماضية، إلا أن التاريخ والفيديوهات والصور المسجلة تُثبت جرائم قوات الاحتلال  الإسرائيلي ضد ملايين الابرياء.

واشارت إلى أن الدولة المصرية من أول الدول الداعمة للقضية الفلسطنية والشعب الفلسطيني من اجل  الحصول على حقه منذ بداية  اليوم الأول من الأزمة، والجميع شاهدت ألاف الشاحنات المصرية التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من أجل مساندة الأشقاء الفلسطنيين ضد العدو الإسرائيلي الغاشم الذي قتل الابرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، كما أن إسرائيل تحاول تسويق ما تقوم به في غزة على أنه انتصار رغم  الهزائم العديدة التي حققتها المقاومة الفلسيطنية ضدهم.

الدكتورة رشا إسحق مجلس الشيوخ فريق الدفاع الاسرائيلي محكمة العدل الدولية معبر رفح

الأكثر قراءة

مصر تؤكد: منع دخول المساعدات إلى غزة «جريمة حرب» كانت إسرائيل تتفاخر بها

أكاذيب إسرائيلية فى محكمة العدل الدولية.. ادعاءات ضد مصر

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

زوارق صغيرة تقترب من سفينة تجارية جنوب شرق عدن فى اليمن

موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن إبادة الاحتلال لغزة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا