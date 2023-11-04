إدانة حزبية وسياسية واسعة لمجازر وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

أدان عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المجازر والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، واستهداف المستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء، حيث اعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلى 967 مجزرة في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى.

كما أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الادعاءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بأن جرائمه تستهدف مسلحين بمثابة أكاذيب وافتراءات ترددها الآلة الإعلامية لجيش الاحتلال، لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن كل الضحايا والشهداء كانوا من المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى ترتكب جرائمها ومجازرها البشرية والدموية أمام العالم كله من خلال قيامها بقصف المستشفيات والمنشآت الحكومية وسيارات الإسعاف.

صمت المجتمع الدولي

وقال النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إحدى المجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى أدت إلى استشهاد 15 وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة، وللأسف الشديد اعترف جيش الاحتلال باستهدافها وارتكب مجزرة عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن لا يعطي ضوءًا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال بعد استهداف وتدمير جيش الاحتلال 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان، وقامت السلطة الفلسطينية بإبلاغ الأمم المتحدة باستهداف الاحتلال سيارات الإسعاف، ولكن المجتمع الدولى لا يزال يقف صامتًا ومتفرجًا على جرائم الحرب والإبادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

كما أدان حزب مصر بلدي، بأشد عبارات الانتهاكات والمجازر المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.

وقال اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس الحزب وعضو المكتب الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مثل هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المواطنين والشعب الفلسطيني فهي بمثابة جرائم حرب ضد المدنيين وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومن أبشع الجرائم ضد الإنسانية التي تتم على مسمع وبصر المجتمع الدولي خاصة الدول التي تدعي حرصها علي حقوق الإنسان.

الوضع في قطاع غزة كارثي بكل المقاييس

وأضاف اللواء سيف الإسلام عبد الباري أن الوضع في قطاع غزة كارثي بكل المقاييس وينذر بكارثة إنسانية عواقبها وخيمة في ظل تمادي قوات الاحتلال استهداف المستشفيات والمدارس والتجمعات السكانية وارتكابها مجازر بحق المواطنين العزل.

وناشد اللواء سيف الإسلام عبد الباري، المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات بتحمل مسؤوليتهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الأمن والكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد "عبد الباري: علي موقف القيادة السياسية المصرية بضرورة تكثيف الجهود من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وفتح كافة القنوات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل آمن ومستدام.

وجدد حزب مصر بلدى في بيانه تفويض القيادة السياسية ودعمه الكامل للرئيس السيسي باتخاذه كافة القرارات التي تحفظ الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء المصرية.

رفض عمليات القصف الجوي وإطلاق النار ضد المدنيين

كما أدان الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، المجازر الدموية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بعدما قصفت امس ثلاثة مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى القدس.

وأشار رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إلى أن ما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين مرفوض بشكل قاطعي، مؤكدًا على الرفض الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرا من أن الوضع بات كارثيا ولا يتحمله بشر.

وطالب «عادل»، بتدخل دولي فوري لوقف تلك المجازر وتطبيق هدنة إنسانية لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، مؤكدًا أن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية، فهذه ليست المرة الأخيرة التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف إحدى المستشفيات، محذرًا من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، على أن هذه الجرائم والمجازر تؤجج الأوضاع داخل المنطقة، وتنذر بانزلاق الأوضاع إلى مستوى خطير من الغضب الشعبي والرسمي، جراء سقوط آلاف الشهداء والمصابين، مشيرا إلى الدور المصري الكبير في دعم القضية الفلسطينية.

كما أدان إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي خرق كل القوانين الدولية، فما يرتكبه هي جرائم حرب وإرهاب منظُم، يمارس الإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، إذ استهدف الاحتلال قافلة من سيارات الإسعاف خرجت من مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأوضح سكرتير عام حزب الغد، أن قوات الاحتلال الغاشم تستهدف المناطق الطبية والمستشفيات، دون أي اعتبار للقوانين الدولية، التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب، مشيرًا إلى أن جرائم الاحتلال الصهيوني مستمرة، إذ قصفت قوات الاحتلال محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكد "إسماعيل" أن استهداف بوابة مستشفى الشفاء في غزة يؤكد أنه احتلال دموي يريد إيقاع أكبر عدد من الشهداء، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين، والتدخل الفوري لوقف عملية إطلاق النار، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بما يخالف وينتهك القوانين الدولية.

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن حديث حسن نصر الله، اليوم، أوضح أن عملية طوفان الأقصى أعادت إحياء القضية الفلسطينية، من جديد، والتي أكد أنها بقرار فلسطيني 100%، أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا على مستوى الكيان الإسرائيلي.

كما أدان الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الاستهداف الوحشي من سلطات الاحتلال الإسرائيلى لقافلة الإسعاف المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء بغزة، وكذلك استهداف المناطق السكنية بشارع الرشيد الساحلي شمال غربي قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي.

ضرورة تحرك المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته

وأكد سليم، أن استمرار جيش الاحتلال فى اعتداءاته الوحشية والدموية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية يرجع إلى صمت المجتمع الدولي، مطالبًا من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته للتحرك العاجل من أجل الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين وقصف المستشفيات والمنشآت المدنية في تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

كما طالب النائب بوضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الذي لا يرحم كبيرًا ولا صغيرًا، في تجاهل واضح للقوانين الدولية ومخالفة للمبادئ الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وطالب النائب المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأميركية بصفة خاصة سرعة التدخل لإنهاء معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة والضفة الغربية، بعد استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإجرامية والخطيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.