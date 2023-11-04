السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"كتلة الحوار" تجدد إدانتها لمجازر الاحتلال في قطاع غزة

باسل عادل
باسل عادل

أدان الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، المجازر الدموية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بعدما قصفت امس  ثلاثة مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى القدس.

وأشار رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إلى أن ما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين مرفوض بشكل قاطعي، مؤكدًا على الرفض الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرا من أن الوضع بات كارثيا ولا يتحمله بشر.

 

مطالبة بتدخل دولي فوري لوقف المجازر

وطالب «عادل»، بتدخل دولي فوري لوقف تلك المجازر وتطبيق هدنة إنسانية لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، مؤكدًا أن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية، فهذه ليست المرة الأخيرة التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف إحدى المستشفيات، محذرًا من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

الجرائم والمجازر تؤجج الأوضاع داخل المنطقة

وأكد رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، على أن هذه الجرائم والمجازر تؤجج الأوضاع داخل المنطقة، وتنذر بانزلاق الأوضاع إلى مستوى خطير من الغضب الشعبي والرسمي، جراء سقوط آلاف الشهداء والمصابين، مشيرا إلى الدور المصري الكبير في دعم القضية الفلسطينية.

باسل عادل كتلة الحوار الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني

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