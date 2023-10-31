الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

باسل عادل: ندعم جهود الدولة فى معركة تنمية سيناء والمقاومة حق مشروع ضد الاحتلال

الدكتور باسل عادل
الدكتور باسل عادل

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، وقوف الكتلة بجانب الحكومة في معركة التنمية في سيناء.

وقال عادل خلال مشاركته في مؤتمر تعمير سيناء بحضور رئيس مجلس الوزراء، إن المقاومة حق مشروع ضد الاحتلال الصهيوني، مضيفًا: "أقول لإسرائيل إننا لن نتخلى عن قضية فلسطين أو الشعب الفلسطيني، كفى إجرامًا في حق النساء والأطفال والشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضاف: "أنا واحد من ١٠٠ مليون في دقائق نرابط على حدودنا ونحميها بدمنا"، مؤكدًا أن أهل غزة أهلنا وسنساندهم للحفاظ على أرضهم، فتهجيرهم تهجير وإزاحة لقضيتهم الوطنية وإنهاء القضية للأبد.

وأوضح عادل أن اليوم رئيس الوزراء أكد بداية معركة التنمية جنبًا إلى جنب مع صيانة الأرض والحدود والعرض، وأنا وزملائي في كتلة الحوار ندعمه ونسانده في معركتنا الوطنية، موضحًا أن الحدود المصرية هادئة واثقة، محمية، مطمئنة حيث رأيت بعيني الجهود المبذولة.

وفي النهاية، أكد باسل عادل، أننا نساند القيادة السياسية المصرية في موقفها المتكامل الصارم الواضح تجاه قضية فلسطين ورفض التهجير وسيادة مصر على أراضيها.

كتلة الحوار سيناء مجلس الوزراء الاحتلال الصهيونى إسرائيل

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