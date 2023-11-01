باسل عادل خلال لقائه الأمين المساعد للجامعة العربية: "نرفض تهجير الفلسطينيين وتفريغ قضيتهم"

استضافت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، لقاء عقد بين السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ومجلس أمناء كتلة الحوار، في إطار خطة الكتلة لعقد اللقاءات مع المؤسسات المختلفة.

وخلال اللقاء استعرضت أبوغزالة جهود الأمانة العامة للجامعة العربية في الحرب تجاه غزةو والمجازر التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكدت أبوغزالة أهمية تعبئة وحشد الجهود من الوقوف تجاه الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة، موضحة أن مجلس وزراء الصحة والشئون الاجتماعية العرب اعتمد عددا من القرارات لدعم الشعب الفلسطيني، وتقديم يد العون بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، معقبة: "قلوبنا تدمي دما لما يحدث مع الأطفال في غزة والقتل الممنهج".

ومن جانبه، قال الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إن هناك تطابق في وجهات النظر بين القيادة السياسية والشعب المصري في قضية الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية تجاه فلسطين.

وأكد عادل أن هناك إجماعا على رفض التهجير وتفريغ القضية، لافتا إلى أن الكتلة تسعى للتنسيق والتعاون بشكل مستمر مع الجامعة العربية وتعزيز الدبلوماسية الشعبية.

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