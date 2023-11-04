دفاع النواب: ارتكاب الاحتلال الإسرائيلى 967 مجزرة فى حق الفلسطينيين وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى

اعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلى 967 مجزرة في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى.

ادعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي

كما اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى بيان له أصدره اليوم السبت، أن الادعاءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلى بأن جرائمه تستهدف مسلحين بمثابة أكاذيب وافتراءات ترددها الآلة الإعلامية لجيش الاحتلال، لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن كل الضحايا والشهداء كانوا من المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى ترتكب جرائمها ومجازرها البشرية والدموية أمام العالم كله من خلال قيامها بقصف المستشفيات والمنشآت الحكومية وسيارات الإسعاف.

مجازر وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

وقال النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إحدى المجازر البشرية التى قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى أدت إلى استشهاد 15 وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة، وللأسف الشديد اعترف جيش الاحتلال باستهدافها وارتكب مجزرة عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا أنه يجب على العالم أن لا يعطي ضوءًا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال بعد استهداف وتدمير جيش الاحتلال 25 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان، وقامت السلطة الفلسطينية بإبلاغ الأمم المتحدة باستهداف الاحتلال سيارات الإسعاف، ولكن المجتمع الدولى لا يزال يقف صامتًا ومتفرجًا على جرائم الحرب والإبادة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.